هشدار ايتاليا به پيامدهاي تعويق انتخابات در عراق

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از راديو آمريكايي " سوا" كه براي كشورهاي خاورميانه به عربي برنامه پخش مي كند، جان فرانكوفراتيني هشدار داد: در صورتي كه انتخابات سراسري عراق در موعد مقرر برگزار نشود به فرصت هاي تشكيل دولت دمكراتيك پس از صدام لطمه وارد خواهد شد.



وي در اظهاراتي كه در امان پايتخت اردن ايراد كرد، انتخابات آينده عراق را بي نهايت مهم توصيف كرد وگفت : اين انتخابات بيانگر مرحله انتقال از مرحله نبود آزادي به مرحله اوليه كه منجر به آزادي كامل و فراگير شود، است.



وزير امور خارجه ايتاليا از اقليت اهل تسنن عراق خواست در انتخابات سراسري اين كشور در 30 ژانويه (11 بهمن ) شركت كنند.



حدود 15 ميليون عراقي كه يك و نيم ميليون تن آنها مقيم كشورهاي خارجي هستند در اولين انتخابات عمومي و سراسري و دمكراتيك عراق در 11 بهمن ( 30 ژانويه ) پس از چندين دهه حكومت ديكتاتوري صدام شركت خواهند كرد تا 275 نماينده پارلمان ملي اين كشور را انتخاب كنند كه مهمترين وظيفه آن تدوين قانون اساسي دائم ، فراهم سازي شرايط براي انتخابات رياست جمهوري در پايان سال جاري ميلادي و تصويب بودجه عمومي كشور است .

هيات عالي اجرايي مستقل انتخابات از ثبت نام 7471 نامزد عضو 111 حزب و ائتلاف سياسي براي شركت در انتخابات خبر داده بود همچنين براي برگزاري انتخابات 5220 مركز انتخاباتي و حدود 29 هزار و 84 پايگاه انتخاباتي تدارك ديده شده است . ساماندهي اين انتخابات نيز بر عهده 240 هزار كارمند وابسته به اين هيات است كه در سراسرعراق مستقر خواهند شد.