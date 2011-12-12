تهاجم نظامی به ایران یک حرف تو خالی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی اکبر مسعود پور پیش از ظهر دوشنبه در آیین معرفی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان گفت: دشمنان در این جنگ از ابراز مختلف استفاده می کنند و برای رویارویی و خنثی سازی این تهدیدات اصحاب فرهنگ و هنر نقش مهمی دارند.

وی با اشاره به نقش مهم اصحاب فرهنگ و هنر در جنگ رسانه ای و فرهنگی دشمنان گفت: اصحاب فرهنگ و هنر فرماندهی و مدیریت مقابله با این جنگ دشمنان را بر عهده دارند.



حجت الاسلام سید علی اکبر مسعود پور با تاکید بر ظرفیتهای اقتدار آمیز ایران اسلامی در عرصه های بین المللی گفت: ساقط کردن هواپیمای فوق سری آمریکایی از طریق جنگ سایبری گوشه ای از این اقتدار عظیم است.



معاون سیاسی و امنیتی استانداری سمنان در این آیین گفت: فعالیت در عرصه فرهنگ شغل نبوده و کار فرهنگی کار دل است.



علیرضا خلخالی افزود: اگر فرهنگ جایگاه مردمی نداشته باشد و نتواند به انجمن ها و تشکلها توجه کند جایگاه واقعی خویش را از دست می دهد.



رئیس شورای اطلاع رسانی استان سمنان با تاکید بر توجه به انجمن ها و تشکلها در عرصه های فرهنگی گفت: باید از روشهای نوین و خلاقانه در فعالیتهای فرهنگی استفاده کرد.



خلخالی اضافه کرد: لازمه ماندگاری کارهای فرهنگی بهره گیری از روشهای نوین و ابتکارات و خلاقیت است.



در این آیین با تقدیر از تلاش های امیرعلی عموزاده مدیر کل قبلی، محمد رضا سوقندی به عنوان مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان معرفی شد.