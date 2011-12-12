به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر انصاری امروز دوشنبه در نشست خبری در حاشیه هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران الکامپ 2011 اظهار داشت: شبکه ملی اینترنت هم‌اکنون در مخابرات تهران اجرا شده و به این وسیله پهنای باند بیش از 128 کیلوبیت بر ثانیه را برای کاربران داخلی فراهم خواهدکرد.

دستیابی به سهم 2 درصدی تولید ناخالص داخلی در بخش نرم‌افزار امنیت

وی گفت: براساس تکالیف برنامه پنجم، آیین‌نامه حمایت از صنعت باید به گونه‌ای تعریف شود که سهم تولید ناخالص داخلی کشور از محل صنایع فناوری اطلاعات به خصوص در بخش نرم‌افزار و امنیت به 2 درصد برسد که این 2 درصد منهای سهم ارتباطات است.

معاون توسعه و مدیریت شبکه سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به ایجاد دیتاسنترهای استانی، اظهار داشت: مراکز داده در استان‌ها به صورت ابری شکل خواهد گرفت؛ هم‌اکنون دیتاسنتر استان بوشهر افتتاح شده و در ابتدای سال آینده دو دیتاسنتر نیز توسعه می‌یابد و باقی دیتاسنترها نیز در سایر استان‌ها ایجاد خواهد شد.

وی با بیان اینکه در برنامه پنجم توسعه تکالیف محوله به سازمان فناوری اطلاعات ایران در سه فاز ساماندهی، گذر و تصویب (مطلوب) تقسیم شده است، گفت: فاز نخست (ساماندهی) در طول سال 90، فاز دوم (گذر) در طول سال 91 و فاز (تصویب و مطلوب) از سال 92 تا پایان برنامه پنجم عملیاتی خواهد شد.

انصاری افزود: در فاز ساماندهی، سامانه IP آدرس به مرحله بهره‌برداری رسیده است؛ این سامانه مصوبه جلسه 106 کمیسیون تنظیم مقررات رتباطات است که توسط ثبت‌کنندگان محلی IP آدرس مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین هم‌اکنون سند مهاجرت از IP نسخه 4به IP نسخه 6 تصویب شده است.

شرکتهای مخابراتی موظف به پیاده سازی شبکه ملی اینترنت شدند

معاون سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه در حال حاضر پایلوت دسترسی اتصال کاربران به شبکه ملی اطلاعات اجرا شده است، اظهار داشت: براساس مصوبه 120 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، شرکت‌های PAP و شرکت مخابرات، موظف به پیاده‌سازی این شبکه هستند که هم‌اکنون در مخابرات تهران اجرا شده است و به این وسیله پهنای باند بیش از 128 کیلوبیت بر ثانیه را برای کاربران داخلی فراهم خواهد کرد.

نخستین فاز سیستم عامل بومی افتتاح می‌شود

انصاری با بیان اینکه سال آینده سال بهره‌برداری از پروژه‌ها است، گفت: در سال آینده نخستین فاز سیستم عامل بومی افتتاح می‌شود که منابع این سیستم عامل، در اختیار خودمان است. همچنین در سال آینده مهاجرت از IP نسخه 4 به IP نسخه 6 را آغاز خواهیم کرد.

معاون توسعه و مدیریت شبکه سازمان فناوری اطلاعات ایران افزود: فردا سه شنبه سرویس جدیدی در درگاه خدمات الکترونیک ایران، رونمایی می‌شود که در این سرویس تمامی اطلاعات مربوط به کشور ایران، به صورت مصوب ارائه می‌شود و در آینده نزدیک این سرویس، امکان به اشتراک گذاری تصویر را به صورت دانش‌نامه خواهد داشت.

وی در مورد عدم گواهینامه امنیتی در ایمیل ملی گفت: راه‌حل‌های برطرف کردن این مشکل در حال پی‌گیری است؛ اما با توجه به اینکه در شرایط تحریم هستیم، باید راه‌حل مناسب با شرایط‌مان را برای این موضوع پیدا کنیم.

مرکز ملی توسعه نرم‌افزارهای متن‌باز راه‌اندازی شد

به گزارش مهر، انصاری همچنین در مورد اینکه آیا پورتال ایران مورد حمله هکرها و نفوذگران قرار می‌گیرد، اظهار داشت: مراکز SOC و MOC را در اختیار داریم که از طریق این مراکز متوجه می شویم کسانی دائما سعی به نفوذ به این سامانه را دارند.

وی ادامه داد: میزان حملات، بسته به شرایط زمانی متفاوت است و در برخی موارد و مصادف با انتشار برخی از اخبار، حمله‌ها زیاد می‌شود که این حمله‌ها از داخل و خارج از ایران صورت می‌گیرد و معمولا نیز از چند نقطه مشخص است.

معاون توسعه و مدیریت شبکه سازمان فناوری اطلاعات ایران اظهار داشت: همچنین هم‌اکنون مرکز ملی توسعه نرم‌افزارهای متن‌باز در سازمان فناوری اطلاعات ایران راه‌اندازی شده است که این مرکز به صورت رسمی موضوع مهاجرت به نرم‌افزارهای متن‌باز را دنبال می‌کند.

وی ادامه داد: برای مهاجرت به نرم‌افزارهای متن‌باز، برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی لازم بود که این مرکز چارچوب‌‌های لازم را تهیه خواهد کرد.