به گزارش خبرنگار مهر،‌ تیم‌های والیبال هلال احمر قم و شهرداری زاهدان عصر چهارشنبه در یکی از دیدارهای حساس هفته هفتم از دور رفت مسابقات لیگ دسته اول والیبال باشگاه‌های کشور در حالی در قم به مصاف یکدیگر می‌روند که در همسایگی یکدیگر در جدول رده‌بندی قرار دارند، زیرا شهرداری زاهدان تیم سوم و هلال احمر قم تیم چهارم جدول هستند.



شاگردان علیرضا خوشرویی در تیم والیبال هلال احمر قم در حال حاضر با کسب هشت امتیاز در مکان چهارم جدول رده‌بندی مسابقات لیگ دسته اول والیبال باشگاه‌های کشور در گروه دوم مقدماتی قرار دارند در حالی که تیم هلال احمر از پنج بازی دو باخت و سه پیروزی کسب کرده است.



تیم‌ والیبال هلال احمر قم در آستانه بازی حساس این هفته خود مقابل شهرداری زاهدان در لیگ دسته اول والیبال باشگاه های کشور، زیر نظر علیرضا خوشرویی تمرینات خود را امروز در سالن شهید محمود رضائیان قم یعنی محل برگزاری این دیدار انجام می دهد.



هلال احمر قم پیش از این در هفته های دوم و پنجم رقابت های لیگ دسته اول والیبال باشگاه های کشور در این سالن برابر تیم های والیبال هیئت شیروان و شفق اردکان یزد به میدان رفته است که پیروزی سه بر دو مقابل شیروان و برد سه بر صفر برابر نماینده یزد را در کارنامه دارد.



تیم‌های والیبال هلال احمر قم و شهرداری زاهدان در حالی در مسابقه حساس خود در این دوره از رقابت‌های لیگ دسته اول والیبال باشگاه‌های کشور به مصاف یکدیگر می‌روند که هلال احمر قم آخرین بار در خارج از خانه به مصاف حریف خود تیم آینده سازان قزوین رفته است که این دیدار سه بر یک به سود تیم هلال احمر قم به پایان رسید



هلال احمر قم در بازی نخست این فصل در در شهر سیرجان میهمان تیم گل گهر این شهر بود که در پایان برابر میزبان خود نتیجه‌ای بهتر از باخت در سه گیم متوالی کسب نکرد و این در حالیست که در هفته دوم سه بر دو از سد تیم هیئت شیروان گذشت و در هفته سوم سه بر صفر در دیداری دیگر در خارج از خانه به راه و ترابری اصفهان باخت، در هفته چهارم سه بر صفر شفق اردکان را برد و با یک هفته استراحت به پیروزی سه بر یک در جدال با آینده سازان قزوین دست یافت و اکنون نیز هشت امتیاز در کارنامه دارد و در جایگاه چهارم جدول ایستاده است.



بر اساس قوانین جدید فدراسیون جهانی والیبال که در حال حاضر در مسابقات جام جهانی ژاپن نیز در حال اجراء است، تیم هایی که بتوانند بردهای سه بر یک و سه بر صفر در هر مسابقه را کسب کنند به سه امتیاز دست می یابند و تیم بازنده امتیازی نمی گیرد اما در دیدارهایی که نتیجه آن سه بر دو شود، تیم برنده دو امتیاز و تیم بازنده یک امتیاز کسب خواهد کرد.

