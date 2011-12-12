ارائه 125 راهکار اجرایی در سند تحول آموزش/ تبیین چالشهای آموزش در سند تحول

حجت الاسلام علیرضا سلیمی با اشاره به حضور اعضای مسئول سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در مجلس شورای اسلامی گفت: مباحث بنیادین درباره تحول آسیب شناسی شده است و برای اولین بار چالشهای موجود شناسایی شده و فلسفه تعلیم و تربیت به صورت مدون انجام شده است.

وی افزود: فلسفه تعلیم و تربیت چارچوب کلی را برای ما مشخص می کند که وضعیت موجود در آموزش و پرورش با سه چالش یا آسیب مواجه بوده است که به این سه آسیب در فلسفه تعلیم و تربیت پرداخته شده است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به آسیب های مورد نظر در نظام آموزشی گفت: آسیب اول عدم وجود یک فلسفه تربیتی در مجموع فرآیندهای آموزشی کشور اعم از آموزش و پرورش یا سایر سازمانهاست.

وی افزود: چالش بعدی این است که فلسفه عمومی آموزش در کشور تبیین نشده بود. همچنین آسیب سوم این بود که ما یک راهنما یا دکترینی که زیرنظامهای تحقیق، معلم، فضا و تجهیزات، تامین مالی و سایر زیرنظامهای ما را مشخص کند در کشور ما وجود نداشته است.

سلیمی مهمترین کار انجام شده در سند تحول آموزش و پرورش را توجه جدی به مبانی نظری برشمرد و گفت: ما بعد از بحث مبانی نظری چند بیانیه داشتیم که این بیانیه ها در این سند گنجانده شده است. این بیانیه ها شامل ارزشها و ماموریت ها بود.

وی گفت: برای اولین بار در کشور در بخش ارزشها مبانی نظری با چارچوبهای فلسفی مورد توجه قرار گرفته است و در بخش ماموریتها نیز ماموریت شناخت استعدادها، ماموریت توسعه سرمایه اجتماعی و نیز ماموریت توسعه علمی کشور به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته است.

نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ما در سند تحول نظام آموزشی کشور نیازمند دو مبحث محیطی در این زمینه بودیم. یکی بحث مطالعات محیطی در داخل کشور و دوم مطالعات محیطی در خارج از کشور که در این سند برای اجرایی شدن آنها ساز و کارهای لازم دیده شده است.

به گزارش مهر، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، روز سه شنبه 22 آذرماه 90 با حضور محمود احمدی نژاد؛ رئیس جمهور در سالن مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما با حضور دبیر و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزیر آموزش و پرورش رونمایی می شود.