مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سمنان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است: قدم نهادن در مسیر فرهنگ، علاوه بر عزمی برخاسته از تعهد و ایثار، قدمهایی محکم و استوار، بصیرتی دینمدار و پرعیار می طلبد.

در بخشی از این حکم آمده است: توانمندی های متعهدانه و مدیریت مسئولانه جنابعالی، سوابقی را رقم زده است که گویای شایستگی های لازم برای تصدی امور فرهنگی و هنری می باشد.



وزیر ارشاد در ادامه آورده است: تعامل با اهل فرهنگ و هنر و مردم دانا و توانا و مسئولین گوهر خصلت و با اصالت، کمترین ره آورد حضور شما می تواند باشد.



در ادامه آمده است: سمنان؛ با مردمی مومن، شجاع و ولایتمدار، برایتان فرصتی مغتنم بوجود خواهد آورد که در راستای تحقق آرمانهای ناب و متعالی انقلاب اسلامی گام بردارید و از بارگاه باریتعالی مسالت می نمایم به شما و علاقمندان به اعتلای فرهنگ و هنر میهن اسلامیمان توفیقات روزافزون و بهروزی بسیار عطاء فرمایند.



معاونت آموزش دانشگاه پیام نور نیشابور، ریاست اداره امور فرهنگی مطبوعاتی و تبلیغات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان، معاونت طرح و برنامه ریزی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان و قائم مقامی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان از جمله سوابق سوقندی می باشد.



سوقندی پیش از این مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان شمالی بوده است.