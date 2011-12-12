28.3 کیلومتر شبکه فرعی آبیاری در ماسال احداث می شود

احمد پوردرویش درگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این پروژه ها 45 درصد پیشرفت فیزیکی دارند، افزود: اگرچه باران نعمتی اساسی برای حیات و بقای کره خاکی است اما زمانی که به صورت رگبارهای شدید و طولانی حادث شود پیامدهای ناشی از آن به صورت سیل و آبگرفتگی و یا زهدار شدن اراضی یکی از معضلات اساسی در بهره مندی انسان از توانمندی های آب و خاک می شود.

وی اظهارداشت: رشد روزافزون جمعیت، نیاز به تولیدات بیشتر کشاورزی و لزوم اهمیت دادن به راهکارهای مؤثر برای مقابله با کم آبی بیش از پیش توجه صاحب نظران را به بهره وری مناسب از آب معطوف داشته است.

مدیرجهاد کشاورزی ماسال یکی از راه های افزایش بهره وری آب را ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی دانست و گفت: در سال های اخیر برنامه ریزان منابع آب و کشاورزی به توسعه تاسیسات آبی و شبکه های آبیاری و زهکشی با هدف مقابله با تلفات بی رویه آب و افزایش بهره وری آب پرداخته اند.

450 تن کیوی در ماسال تولید شد

مدیر جهاد کشاورزی ماسال افزود: در سال جاری 450 تن کیوی از 20 هکتار باغات کیوی شهرستان استحصال شده است.

وی همچنین از صدور مجوز برای 31 نفر از متقاضیان ماسالی در زمینه پرورش کرم ابریشم خبرداد و افزود: تاکنون برای 31 نفر از متقاضیان ماسالی در زمینه پرورش کرم ابریشم مجوز مشاغل خانگی صادر شده است.

پوردرویش ادامه داد: این افراد برای بهره مندی از تسهیلات در مجموع هزار و 110 میلیون ریال به بانک های عامل معرفی شدند.