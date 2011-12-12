انتشار "نگاهی به حقیقت عزاداری عاشورا" در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده این کتاب بیشتر روی موضوعات رمز جاودانگی امام حسین(ع) و تاریخچه عزاداری و سوگواری مسلمانان بر شهادت مظلومانه شهدای کربلا پرداخته و عاشورا را جلوه اراده الهی برای جاودانگی حق پرداخته است.



وی همچنین در انتها بر موضوع وظیفه مسلمانان به ویژه شیعیان پیرامون زنده نگهداشتن عاشورای حسینی و قیام امام حسین(ع) اشاره و در آخر بر روی اشعار شاعران شهیر از جمله ملا واعظ کاشفی، قندوزی بلخی، سنایی غزنوی و علامه اقبال لاهوری تمرکز کرده است.



این کتاب با عنوان منبعی جهت برگزاری مسابقه سراسری عاشورا که توسط انجمن علمی فرهنگی جوانان افغانستان برگزار می گردد معرفی شده است.