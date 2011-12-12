انتشار "نگاهی به حقیقت عزاداری عاشورا" در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده این کتاب بیشتر روی موضوعات رمز جاودانگی امام حسین(ع) و تاریخچه عزاداری و سوگواری مسلمانان بر شهادت مظلومانه شهدای کربلا پرداخته و عاشورا را جلوه اراده الهی برای جاودانگی حق پرداخته است.
وی همچنین در انتها بر موضوع وظیفه مسلمانان به ویژه شیعیان پیرامون زنده نگهداشتن عاشورای حسینی و قیام امام حسین(ع) اشاره و در آخر بر روی اشعار شاعران شهیر از جمله ملا واعظ کاشفی، قندوزی بلخی، سنایی غزنوی و علامه اقبال لاهوری تمرکز کرده است.
این کتاب با عنوان منبعی جهت برگزاری مسابقه سراسری عاشورا که توسط انجمن علمی فرهنگی جوانان افغانستان برگزار می گردد معرفی شده است.
کتاب "نگاهی به حقیقت عزاداری عاشورا" به قلم "س.خادمی" با هدف شناخت بیشتر امام حسین(ع) و قیام عاشورا در 110 صفحه در افعانستان منتشر شده است .
به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده این کتاب بیشتر روی موضوعات رمز جاودانگی امام حسین(ع) و تاریخچه عزاداری و سوگواری مسلمانان بر شهادت مظلومانه شهدای کربلا پرداخته و عاشورا را جلوه اراده الهی برای جاودانگی حق پرداخته است.
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