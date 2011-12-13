طاهره ایبد نویسنده کودک و نوجوان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: «بیز بیز پشه» مجموعهای از داستانهای طنز برای گروه سنی «ب» است و با نوشتن یک داستان دیگر، پرونده نگارشش بسته خواهد شد.
وی افزود: این کتاب حاوی 8 داستان خواهد بود که درباره چند پشه هستند که اتفاقاتی برایشان رخ میدهد و آنها به دنبال جواب سئوالاتشان میگردند. این داستانها در لایه اول کاملا فانتزی و طنز هستند، ولی در لایه زیرین، حاوی یک نگاه فلسفی هستند. داستان کلی هم این است که تیر چراغبرق میخواهد برای چند پشه قصه بگوید. ولی هنوز یکی بود یکی نبود را نگفته، پشهها مرتب سوال میپرسند و نمیگذارند او داستانش را بگوید.
نویسنده کتاب «خانه چغور قاتی» گفت: کتاب دیگرم، «پپه چپه» هم یک اثر طنز است که در آن یک شخصیت فانتزی وجود دارد و همه کارهایش وارونه هستند. همه افراد خانوادهاش، معمولی هستند ولی او کارهای وارونه انجام میدهد و در مدرسهای درس میخواند که معلم، مدیر و همه کارکنانش هم وارونهاند و کارهای وارونه انجام میدهند. نوشتن این کتاب هم به زودی به پایان خواهد رسید.
ایبد گفت: هنوز درباره ناشر این دو کتاب تصمیم نگرفتهام، ولی نگارششان به زودی به پایان میرسد و برای انتشارشان اقدام خواهم کرد.
ایبد همچنین گفت: مجموعه داستان «یه قل دوقل» هم که حاوی 100 داستان کوتاه است، به تازگی توسط انتشارات بهنشر به چاپ دوم رسیده است. این مجموعه، شامل داستانهای طنز برای کودکان است.
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