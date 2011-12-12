کاندیداهای انتخابات استان قزوین در دوره های آموزشی شرکت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن کاشی در جلسه کمیته آموزش ستاد انتخابات استان گفت: برای اولین بار برگزاری دوره های آموزشی برای کاندیداهای انتخابات پیش بینی شده و کاندیداها در کلاس های آموزشی شرکت می کنند.

کاشی بیان کرد: با توجه به حساسیت انتخابات آینده آسیب شناسی کارشناسی از دوره های آموزشی گذشته صورت گرفته و برنامه جامع آموزشی در حوزه انتخابات طراحی و تدوین شده است.

وی افزود: با آموزش عوامل اجرایی و دست اندرکاران امر انتخابات اشکالات و نواقص کار بر طرف شده و اعتماد مردم به مجریان انتخاب بیشتر خواهد شد.

مسئول کمیته آموزش ستاد انتخابات استان با بیان اینکه در گذشته نواقصی درخصوص آموزش انتخابات وجود داشت که در این دوره برطرف شده است گفت: در این دوره برای کاندیداها، مردم و افکار عمومی برنامه آموزشی پیش بینی شده تا همه مردم در جریان انتخابات قرار گیرند.

مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری با تأکید بر تهیه بانک اطلاعات افراد تحت آموزش در شهرستان ها تصریح کرد: تهیه بانک اطلاعات افرادی که دست اندرکار برگزاری انتخابات هستند ضروری است تا درخصوص فضا، تجهیزات و مربیان آموزشی مورد نیاز در شهرستان ها برنامه ریزی لازم صورت گیرد.

مسئول کمیته آموزش انتخابات در خصوص برگزاری دوره های آموزش عمومی و فناوری اطلاعات هم گفت: در دوره آموزشی عمومی تشریح قانون انتخابات، فرصت ها و تهدیدهای انتخاباتی، عوامل موثر بر مشارکت حداکثری مردم و تاثیر رسانه های جمعی بر انتخابات به عنوان بخشی از سرفصل ها و محورهای آموزشی است.