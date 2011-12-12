به گزارش خبرنگار مهر، هفت روز از عاشورای حسینی گذشت، روزی که مظلومیت در برابر ظلم و جنایت به نمایش گذاشته شد.



هفت روز از آن روزی که زینب‌(س) در مقابل دشمنان پلید و کینه توز که رحم و مروت را از ازل نیاموخته بودند گذشت، روزی که عقیله بنی هاشم فریاد برآورد: ما چیزی جز زیبائی ندیدیم.



هفت روز است که جوانان بنی هاشم به شهادت رسیده‌اند و یتیمان حسین(ع) در خرابه‌های شام منزل گزیدند.



هفت روز است که دیگر کاروان اسرا به زخم زبان، به تازیانه و به شلاق عادت کرده اند.

هفت روز است که دیگر رباب صدای گریه علی اصغرش را نمی‌شنود و به یاد کودک 6 ماهه اش لالایی می‌خواند و به یاد می‌آورد که چگونه غنچه نشکفته‌اش پرپر شد.



هفت روز است که عباس(ع) از علقمه باز نگشته است و اهل حرم علمدار حسین را ندیده اند.



هفت روز از عاشورا می‌گذرد و عاشقان ابا عبدالله(ع) لباس مشکی بر تن دارند و برای حسین می‌گریند.



هفت روز از روز تاریخی عاشورا و سرگذشت عشق گذشت ولی قیام تاریخی ابا عبدالله همیشه زنده است و سرلوحه همه عاشقان حسین است.



هفت روز است که بعد از عاشورا روزهای‌ جملگی شیفتگان حسین عاشوراست و شب‌های شان چیزی جز شام غریبان نیست.

همه دوستداران و شیفتگان نهضت ابا عبدالله نه تنها در عاشورا و ماه محرم بلکه همیشه به یاد سرور و سالار شهدا و هفتاد و دوتن از یاران وفادار ایشان بوده و از آنها درس ایثار، گذشت، شجاعت و مردانگی می آموزند.



هفت روز از عاشورا گذشت ولی قیام امام حسین و اهداف و آرمان‌های ایشان برای همیشه تاریخ زنده است و در گذر سال‌ها جاودانه می‌ماند و زنگار دلها را شستشو می‌دهد و دل را به عشق حسین‌(ع) پیوند می‌زند.

