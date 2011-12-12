869 پروژه با پیشرفت فیزیکی بالا در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد پیش از ظهر دوشنبه در بازدید از برخی پروژههای استان، افزود: همه تلاشها برای تسریع در روند پیشرفت فیزیکی این پروژه ها به کار گرفته شده است.
وی اعتبار عمرانی اختصاص یافته سال جاری به استان را مبلغ 150میلیارد و 829 میلیون و 400 هزار تومان عنوان کرد و بیان داشت: نزدیک به 83 میلیارد تومان از محل اعتبارات عمرانی سال جاری برای پروژههای نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالا و اولویت دار اختصاص یافته است.
نیکزاد اظهار داشت: با توجه به میزان منابع و حجم بالای پروژه های در دست اجرا، مدیران دستگاههای اجرایی با اولویت بندی، پروژههایی که بیش از 85 درصد پیشرفت فیزیکی دارند را برای تکمیل شدن در اولویت نخست و پروژههای با پیشرفت فیزیکی 60 درصد را در اولویت بعدی قرار دادهاند تا بتوان تعدادی از پروژهها را به بهره برداری رساند.
وی بیان کرد: در حال حاضر بیش از دو هزار و 100 پروژه عمرانی و زیربنایی بزرگ، کوچک و متوسط در بخشهای مختلف در کهگیلویه و بویراحمد در دست ساخت هستند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد یادآور شد: تعدادی پروژههای بزرگ و مهم در استان داریم که از محل منابع ملی تامین اعتبار میشوند و آنها به لحاظ منابع مالی مشکلی ندارند.
وی با اشاره به بررسی مصوبات سه سفر هیئت دولت در سفر چهارم که این هفته برگزار می شود، گفت: مصوباتی که در دست اجرا هستند، عملیات اجرایی آنها شتاب می گیرد و مصوباتی که تاکنون اجرا نشده اند و یا مشکلی در اجرا و یا پیشرفت کاری دارند، مشکلات آنها برطرف می شود و وارد عملیات اجرایی خواهند شد.
نیکزاد تصریح کرد: این دوره از سفرها مصوباتی نخواهد داشت و صرفا آخرین وضعیت مصوبات دورههای گذشته بررسی میشوند.
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