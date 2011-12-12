کارگاه آموزشی مدیریت اقتصاد خانواده و توانمندسازی زنان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پری صیادی با اشاره به نقش، جایگاه و منزلت زنان در فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی و افزایش ارتقا و بهره وری از توانمندیهای بانوان به تشریح اهداف و برنامه های این دفتر پرداخت و گفت: دفتر امور بانوان برای شکوفایی استعدادها و توانمندی بانوان در عرصه های مختلف اجتماعی اقدام به تشکیل کارگاه آموزشی مدیریت اقتصاد خانواده و توانمند سازی زنان با مشارکت سازمان بهزیستی و جهاد دانشگاهی کرد.

صیادی افزایش سطح تحصیلات، بهبود وضع سلامت، برخورداری از حق مالکیت قانونی، حذف باورهای سنتی و توجه به جایگاهی که اسلام در ابعاد مختلف برای آنان در نظر گرفته و در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مورد توجه جدی قرارگرفته را در ارتقای توانمندی زنان موثر دانست.

وی افزود: از آنجایی که زنان که نسل حاضر و نسلهای آینده، از دامان خانواده یعنی از دامان زن و مرد به وجود می آیند از این رو زنان نیز باید تصمیم گیرنده باشند و در برنامه های مربوط به رفع نیازهای اساسی بشر مورد توجه و تکریم قرار گیرند و برای توان بخشی آنان برنامه ریزی شده به گونه ای که آنان بتوانند در مسائل مختلف جامعه و خانواده مشارکت داشته باشند.

وی عنوان کرد: برگزاری کارگاه آموزشی توانمند سازی زنان را در راستای مرتفع کردن مشکلات زنان سرپرست خانواده، زنان در معرض آسیب روحی و روانی و تغیر نگرش جامعه نسبت به این قشر عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد با تشکیل این کارگاه زنان بتوانند استعدادها ی خود را به مرحله عمل تبدیل کنند.

صیادی اظهارداشت: زنان سرپرست خانواده، به دلیل برخورداری از مسئولیت دوگانه تامین مخارج زندگی و تربیت صحیح فرزندان، در اولویتهای کاری برنامه های این دفتر قرار دارند زیرا این خانوارها ناگزیر به تامین همه هزینه های زندگی خود هستند و به دلیل نداشتن پشتوانه حمایتی، مسئولیت سنگینی را بر عهده دارند.