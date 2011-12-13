به گزارش خبرگزاری مهر، طبق طرح جدید مجموعه تماشاخانه ایرانشهر مبنی بر فیلمبرداری نمایشهای سالنهای این مجموعه (سالن استاد سمندریان و تماشاخانه شماره یک) و همچنین سالن "استاد انتظامی" مجموعه خانه هنرمندان ایران، فیلم نمایش "زنی از گذشته" به کارگردانی محمد عاقبتی برای عرضه در شبکههای نمایش خانگی و ارائه به کمپانیهای بینالمللی از سوی غرفه کتاب مجموعه تماشاخانه ایران شهر به فروش می رسد.
فیلمهای تهیه شده از اجراهای این مجموعه در قالب دی وی دی عرضه میشود و گروه فیلمبرداری نمایشها نیز از سوی خود مجموعه ایرانشهر با استفاده از پنج دوربین، در دو اجرای اختصاصی به ضبط این آثار میپردازد. در این مجموعه دی وی دی که با نام "تماشا" ارائه میشود میتوان مصاحبههای اختصاصی با کارگردانها، بازیگران و سایر عوامل نمایش و همچنین فعالیتهای آینده گروههای تئاتری را مشاهده کرد.
علاقمندان برای تهیه فیلم نمایش "زنی از گذشته" که مهر و آبان سال جاری در تماشاخانه شماره یک مجموعه تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه رفت، می توانند با مراجعه به غرفه خرید کتاب سالن انتظار این مجموعه آن را به قیمت پنج هزارتومان تهیه کنند.
نمایش "تربت" نوعی سوگواری زنانه است
زهره غلامی کارگردان نمایش "تربت" درباره اجرای این اثر نمایشی که در تماشاخانه سنگلج اجرا می شود، گفت: مایش"تربت" در واقع نوعی سوگواری زنانه است و ما در آن به معرفی مراسم و مجالس عزاداری زنامه می پردازیم. این نمایش درباره پنج زن است که در یک کارگاه قالیبافی قدیمی در دهه 40 کار می کنند. یکی از آنها خوابی می بیند که که به زیارت حضرت زینب(ع) طلبیده شده ولی با شرایط مالی که دارد، نمی تواند به زیارت برود و در این میان اتفاقاتی رخ می دهد.
وی افزود: این نمایش در واقع نوعی سوگواری زنانه است و ما در آن به معرفی آیینها و مراسمهای عزاداری زنانه میپردازیم. سوگواریهای زنانه که هر اندازه به دوره معاصر نزدیک تر میشویم کم رنگتر ، محدودتر ونا شناختهتر میشوند.
این کارگردان ادامه داد: در واقع زنها همیشه در این مراسم ها سهم بزرگی را در این ماجراها داشته اند، ولی کمتر دیده شدهاند. ما دراین نمایش دو مراسم را مطرح میکنیم که یکی از آنها به نسبت دیگری شناخته شده تر است، یکی ساخت، تزئین و سوگواری گهواره علی اصغر(ع) است که زنها در گذشته با تکه های پارچه و چشم نظرها گهواره درست میکردند و نذرهایشان را در آن میریختند که در حال حاضر دیگر گهوارهها مدرن شده اما در مناطق روستایی هنوز طبق سنت های قدیم ساخته میشوند.
غلامی بیان کرد: مراسم دیگر هم که در این نمایش به آن پرداخته می شود، کفن بریدن یا کفن دوزی بر شهدای کربلا در تاریخ اسلام است. شهدای کربلا امکان کفن شدن و یا دفن شدن را نداشتند و این درد عمیق در طول دورانها وجود داشته است. زنها در شب عاشورا کفنها می بریدند و پارچههایی را به قامت شهدای کربلا مثل امام حسین (ع) یا حضرت عباس(ع) و دیگر شهدای کربلا می دوزند و به نام آنها عزاداری می کنند و اشعاری را می خوانند.
وی در پایان گفت: درسه سال اخیر به همراهم گروهم تعزیه زنانه را احیا کردیم. سه اجرا در فرهنگسرای بهمن داشتیم. نسخه های جدیدی نوشتیم و بر اساس داستانهایی که در تاریخ اسلام محوریت زن داشته اند به دلیل محدودیت های که در اجرای تعزیه زنانه وجود دارد، دوست داشتیم که تماشاگران بیشتری آن را ببینند پس آن را در دل نمایشنامه " تربت" گنجاندیم و موسیقی تعزیه، اشعار و المانهای آن را به این نمایش اضافه کردیم.
نمایش "تربت" به نویسندگی و کارگردانی زهره غلامی از6 آذر در تماشاخانه سنگلج روی صحنه رفته و تا 27 آذر اجرای آن ادامه دارد.
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