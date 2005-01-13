تجديد ميثاق روحانيون ، مسولان و كاركنان سازمان عقيدتي سياسي نيروي انتظامي با بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران

به گزارش مهر دراين ديدار نوه امام با اشاره به نقش مهم نهادهاي تبليغي دين در جامعه ، هدف از تاسيس سازمانهاي عقيدتي سياسي را در راستاي تبليغ دين خدا ، امر به معروف و نهي از منكر و ارشاد جامعه دانست و افزود: تبليغ دين خدا، بيان شريعت الهي و گام برداشتن در اين مسير وظيفه هر فرد مسلمان بخصوص روحانيون مي باشد.

وي گفت: شكل گيري سازمانهاي عقيدتي سياسي در حقيقت، تجديد اين وظايف مهم است. توليت آستان مقدس امام خميني در بخشي ديگر از سخنان خود با دعوت از نهادهاي تبليغي به نقد و بررسي نقاط قوت و ضعف خويش در عملكردشان در زمينه تبليغ و ترويج مسائل ديني، خاطر نشان كرد: اين بررسي و نقدها سبب مي شود كه بفهميم در اين مسير چقدر موفق بوده ايم و در كجا ضعف داشته ايم.

وي گفت: اينها سوالاتي است كه اگر دائما مطرح نشود به علت اصلي تاسيس اين گونه نهادها خيانت كرده ايم. حجت الاسلام والمسلمين سيد حسن خميني ادامه داد:در انجام هروظيفه،هدف مهم است و اگر بعدازتعيين هدف، توجه دائم به آن نشود، ناخدآگاه ازمسيراصلي منحرف مي شود .

نوه امام با اشاره به روشهاي تبليغ گفت : ابزاروراه تبليغ درمكان و زمانهاي مختلف ، متفاوت است.وي تصريح كرد:هرمكان وهرزمان، ابزاروروشهاي تبليغي خودش را مي طلبد و هر كس بخواهد در روش، جمود كند مطمئنا با شكست مواجه خواهد شد.

وي اطلاع از نيازهاي ديني روز جامعه و روش صحيح برخورد كردن در رفع اين نيازها را مهم دانست و افزود: تبليغ،هيچ ايستايي درخودش ندارد . تغيير زمان اگر ما را به سمت تغيير روش نبرد، سبب واپس زدگي دين در جامعه مي شود.

حجت الاسلام والمسلمين سيد حسن خميني در پايان سخنان خود با قدرداني از زحمات روحانيون و پرسنل خدوم سازمان عقيدتي سياسي نيروي انتظامي بخصوص حجت الاسلام والمسلمين رحماني رييس اين سازمان ، ابراز اميدواري كرد مسوولين عقيدتي و نهادهاي تبليغي در انجام امور محوله موفق باشند.

قبل از سخنان نوه امام ، حجت الاسلام والمسلمين محمد علي رحماني رييس سازمان عقيدتي سياسي نيروي انتظامي به تشريح علكرد اين سازمان پرداخت. اشاره مي شود شركت كنندگان در اين مراسم نماز مغرب و عشا را به امامت حجت الاسلام والمسلمين سيد حسن خميني در مرقد امام راحل(س) اقامه كردند.