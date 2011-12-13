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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۷:۲۸

ساجدی‌نیا در گفتگو با مهر:‌

شناسایی و برخورد با موادفروشان پایتخت/ ادامه دستگیری اراذل و اوباش

شناسایی و برخورد با موادفروشان پایتخت/ ادامه دستگیری اراذل و اوباش

رئیس پلیس تهران از شناسایی مواد فروشان پایتخت و برخورد با آنها خبر داد.

سردار حسین ساجدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پلیس فروشندگان مواد مخدر را شناسایی کرده و به زودی برخورد قانونی با آنها انجام می شود. همچنین طرح برخورد با اراذل و اوباش در قالب طرح امنیت محله محور ادامه دارد و مرحله جدید برخورد با اراذل و اوباش شناسنامه دار و شناخته شده اجرا می شود.

وی با تاکید بر تداوم اجرای طرح امنیت محله محور تاکید کرد: این طرح به طور دائم پیگیری و اجرا شده و با همکاری خوب مردم و گزارشات آنها به نتایج مطلوبی دست یافتیم.  علاوه برخورد با 27 جرم احصا شده در این طرح، گزارشات و درخواستهای مردمی در کمترین زمان رسیدگی می شود.

رئیس پلیس تهران در پایان از شهروندان خواست در تماس با سامانه 110 مشکلات و مسائل خود را مطرح کنند.
 

کد مطلب 1481627

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