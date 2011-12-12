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۲۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۲۲

بی باک:

12 میلیارد ریال برای ایجاد مشاغل خرد در آق قلا تخصیص یافت

12 میلیارد ریال برای ایجاد مشاغل خرد در آق قلا تخصیص یافت

آق قلا - خبرگزاری مهر: دبیرستاد اشتغال آق قلا از اختصاص 12 میلیارد و 330 میلیون ریال برای ایجاد مشاغل کسب و کارخرد و خود اشتغالی در شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، موسی بی باک ظهر دوشنبه در جمع مسئولان شهرستان افزود: تعهد اشتغال 18 دستگاه اجرایی شهرستان به صورت کامل محقق شد.

وی به ارائه گزارش آخرین عملکرد، دستگاههای اجرایی درخصوص تعهد اشتغال و همچنین مشاغل خانگی پرداخت.

حاجی گلدی کر فرماندار شهرستان آق قلا گفت:مسئله اشتغال از اهم مسائلی است که دولت عزم خود را جزم کرده تا در این راستا گامهای موثری برای کاهش بیکاری برداشته شود و مسئولان و اقشار جامعه لازم است در این عرصه دولت را یاری کنند.

رئیس ستاد اشتغال شهرستان اق قلا ضمن بیان مسئولیتهای دستگاههای اجرایی شهرستان در خصوص ایجاد اشتغال بر لزوم پیگیری مستمر تاکید کرد.

وی از بانک های عامل شهرستان و دستگاههای اجرایی خواست با همکاری و تعامل در پرداخت تسهیلات به متقاضیان مشاغل خانگی تسریع کرده و گزارش ماهانه را به دبیر خانه ستاد اشتغال بطور منظم ارسال کنند.

کد مطلب 1481632

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