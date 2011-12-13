تدوین سند راهبردی دانشگاه تبریز/ همکاریهای بین المللی مهمترین هدف سند

محمد تقی علوی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: سند راهبردی دانشگاه تبریز در حال تدوین است و تیمی از استادان مجرب این دانشگاه تحت نظر مدیریت توسعه آموزشی مامور تدوین سند شده اند.

وی با اشاره به مهمترین بخش سند راهبردی دانشگاه تبریز، تاکید کرد: با توجه به اینکه دانشگاه تبریز قطب دانشگاهی شمال غرب کشور و ایران با کشورهای ترکیه، جمهوری آذربایجان، جمهوری خودمختار نخجوان، ارمنستان و کشورهای حوزه قفقاز همسایه است، تمرکز در این سند بر پایه توسعه همکاریهای بین المللی قرار داده می شود.

به گفته علوی، سه کارگاه در زمینه نحوه تدوین سند راهبردی دانشگاه تبریز با مدیریت یکی از استادان با سابقه دانشگاه شیراز برگزار شد.

رئیس دانشگاه تبریز اظهار داشت: سند راهبردی دانشگاه تبریز برای تدوین برنامه بلند مدت در دست تهیه است و با توجه به اسناد بالادستی در تمام ابعاد آموزشی، پژوهشی همچنین توسعه دانشگاه، دانشکده های اقماری، دوره های تحصیلات تکمیلی و ایجاد رشته های جدید و بین رشته ای، تهیه این سند در دستور کار قرار گرفته است.