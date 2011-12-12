  1. استانها
  2. مازندران
۲۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۴۵

وفایی نژاد اعلام کرد:

سه تصفیه خانه جدید در شهرکهای صنعتی مازندران ایجاد می شود

سه تصفیه خانه جدید در شهرکهای صنعتی مازندران ایجاد می شود

جویبار - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران از ایجاد سه تصفیه خانه جدید در شهرکهای صنعتی مازندران تا پایان سالجاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی وفایی نژاد پیش از ظهر دوشنبه در بازدید از شهرک صنعتی جویبار اظهار داشت: شرکت شهرکهای صنعتی مازندران با توجه خاص به اهمیت محیط زیست در شهرکها و نواحی صنعتی، اجرای مدیریت مناسب در تصفیه وهدایت پسابهای صنعتی را سرلوحه فعالیتهای اجرایی خود قرار داده است.

وی اظهار داشت: این شرکت دارای11 تصفیه خانه فاضلاب صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی استان با ظرفیت پالایش روزانه شش هزار و 240 مترمکعب بوده که از رتبه بالایی نسبت به مقیاس کشوری برخوردار بوده است.

وی افزود: این تعداد تصفیه خانه های صنعتی در آن بخش از شهرکها و نواحی صنعتی که دارای بیش از 70 درصد واحد تولیدی فعال و بهره بردار بوده، احداث شدند.

وفایی نژاد تصریح کرد: تصفیه خانه های صنعتی جدید در شهرکهای صنعتی امامزاده عبدالله (ع) آمل، جویبار و بابکان با تخصیص اعتباری بالغ بر 35 میلیارد ریال و ظرفیت پالایش روزانه دو هزار و 275 متر مکعب فاضلاب صنعتی درحال احداث بوده که تا پایان سالجاری به بهره برداری خواهند رسید.

وی یادآور شد: تمامی تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی استان با فرآیند بی هوازی و هوازی طراحی شده و شامل بخشهای آشغال گیر، دانه گیر، ایستگاه پمپاژ، متعادل ساز، بی هوازی، هوازی، ته نشینی، کلرزنی و آزمایشگاه تخصصی فاضلاب است.

وفایی نژاد بیـان داشت: هم اکنون شهرک هـای صنعتی ساری شماره یک، بهشهـر، آمل، پل سفید، چمستان، بندپی، سلمانشهر، بابلکنار، بابلسر و ناحیه صنعتی سنگتاب دارای تصفیه خانه فاضلاب صنعتی بوده که با راه اندازی تصفیه خانه های جدید مازندران دارای14 تصفیه خانه صنعتی خواهد شد.

کد مطلب 1481637

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها