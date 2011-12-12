سه تصفیه خانه جدید در شهرکهای صنعتی مازندران ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی وفایی نژاد پیش از ظهر دوشنبه در بازدید از شهرک صنعتی جویبار اظهار داشت: شرکت شهرکهای صنعتی مازندران با توجه خاص به اهمیت محیط زیست در شهرکها و نواحی صنعتی، اجرای مدیریت مناسب در تصفیه وهدایت پسابهای صنعتی را سرلوحه فعالیتهای اجرایی خود قرار داده است.

وی اظهار داشت: این شرکت دارای11 تصفیه خانه فاضلاب صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی استان با ظرفیت پالایش روزانه شش هزار و 240 مترمکعب بوده که از رتبه بالایی نسبت به مقیاس کشوری برخوردار بوده است.

وی افزود: این تعداد تصفیه خانه های صنعتی در آن بخش از شهرکها و نواحی صنعتی که دارای بیش از 70 درصد واحد تولیدی فعال و بهره بردار بوده، احداث شدند.

وفایی نژاد تصریح کرد: تصفیه خانه های صنعتی جدید در شهرکهای صنعتی امامزاده عبدالله (ع) آمل، جویبار و بابکان با تخصیص اعتباری بالغ بر 35 میلیارد ریال و ظرفیت پالایش روزانه دو هزار و 275 متر مکعب فاضلاب صنعتی درحال احداث بوده که تا پایان سالجاری به بهره برداری خواهند رسید.

وی یادآور شد: تمامی تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی استان با فرآیند بی هوازی و هوازی طراحی شده و شامل بخشهای آشغال گیر، دانه گیر، ایستگاه پمپاژ، متعادل ساز، بی هوازی، هوازی، ته نشینی، کلرزنی و آزمایشگاه تخصصی فاضلاب است.

وفایی نژاد بیـان داشت: هم اکنون شهرک هـای صنعتی ساری شماره یک، بهشهـر، آمل، پل سفید، چمستان، بندپی، سلمانشهر، بابلکنار، بابلسر و ناحیه صنعتی سنگتاب دارای تصفیه خانه فاضلاب صنعتی بوده که با راه اندازی تصفیه خانه های جدید مازندران دارای14 تصفیه خانه صنعتی خواهد شد.