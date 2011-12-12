مجید کیان پور در گفتگو با مهر با اشاره به برگزاری نمایشگاه بزرگ وزارت راه و شهر سازی اظهارداشت: این امر موجب ایجاد انگیزه و تشویق ساکنان بافت‌های فرسوده به ساخت و ساز مسکن‌های خود می‌شود.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران افزود: در همین راستا حداقل دو پلاک مسکونی را تجمیع و به ازای هر واحد مسکونی برای شهر تهران 12 میلیون تومان، کلانشهرها 8 میلیون تومان، مراکز استانها 7 میلیون تومان و سایر شهرها 4 میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه در طول دوران ساخت پرداخت می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: با توجه به اینکه در هر شهر شهرداری‌ها مجوز نوسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده را صادر می‌کنند متقاضیان به شرکت‌های عمران مسکن‌سازان در هر شهر مراجعه کنند.

کیان پور با اشاره به اینکه متقاضیان برای دریافت تسهیلات به بانک‌های سپه، ملی و صادرات به عنوان بانک‌های عامل معرفی می‌شوند، گفت: تسهیلات بافت‌های فرسوده به ازای هر واحد صنعتی 25 میلیون تومان و غیرصنعتی 20 میلیون تومان است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه این تسهیلات با نرخ سود 12 درصد در دوران فروش اقساطی و در دوران مشارکت 11درصد است، اظهارداشت: چنانچه این افراد بخواهند از تسهیلات اعتباری مسکن مهر نیز استفاده کنند، می‌توانند به بانک مسکن معرفی شوند و افراد واجد شرایط را در مرحله سومی که تسهیلات پرداخت می‌شود، معرفی کنند.