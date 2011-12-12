11 میلیارد تومان به موزه شهدای کرمانشاه اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید دادوش هاشمی گفت: قطعا خون مطهر شهدا و جانفشانیهای این پرندگان عاشق بال بود که ما هم اکنون با خیال راحت مدیریت کرده و در راه خدمت رسانی به ملت ایران اسلامی گام بر می داریم.

استاندار کرمانشاه امنیت، عزت و صلابت کنونی جمهوری اسلامی ایران را مرهون ایثار گریها و رشادتهای شهدا و رزمندگان ایران اسلامی عنوان کرد و افزود: 11 میلیارد تومان اعتبار به پروژه موزه شهدای استان کرمانشاه اختصاص یافته است.

هاشمی در پایان تاکید کرد: خوشبختانه استانداری کرمانشاه در تخصیص بودجه سالیانه به پروژه های عمرانی سطح شهر کرمانشاه با هیچگونه محدودیتی روبه رو نیست و حمایتهای لازم را در این خصوص به عمل خواهد آورد.