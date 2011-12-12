مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران تفت راه اندازی می شود

علی شبانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تفاهم نامه های آموزشی با ارگانها و نهادها و تعامل با امام جمعه اظهار داشت: در راستای توسعه مرکز آموزش فنی و حرفه ای تفت نشستی با امام جمعه این شهرستان برگزار و مباحث ایجاد مرکز آموزش خواهران و نداشتن سالن آزمون در این مرکز مطرح شد.

وی ادامه داد: امام جمعه شهرستان تفت در خصوص راه اندازی مرکز خواهران و پیگیری بودجه از طریق منابع ملی قول مساعد داد.

شبانی بیان داشت: در راستای تفاهم نامه با فرماندهی نیروی انتظامی و فرماندهی سپاه شهرستان نیز تاکنون یک دوره آموزش برق ساختمان برای 15 نفر از نیروهای انتظامی و یک دوره آموزش کارآفرینی ویژه 20 نفر از اعضا فرماندهی سپاه برگزار شده است.

وی با اشاره به اینکه شهرستان تفت از سال 1389 به عنوان قطب رشته برق و زیر مجموعه های آن شناخته شده است، عنوان کرد: در این زمینه کارگاه برق صنعتی و برق ساختمان درجه یک راه اندازی شده و زیر مجموعه های رشته برق و رشته های کوتاه مدت آن در این مرکز تدریس می شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مرکز آموزش فنی و حرفه ای تفت دارای سه کارگاه در زمینه برق است، اعلام کرد: در سال جاری یک دوره برق صنعتی درجه یک، یک دوره برق ساختمان، یک دوره برق صنعتی درجه 2 و یک دوره سیم پیچی درجه 2 در این مرکز آموزش داده شده است.