مفاهیم نظری و کاربردی ساخت کاغذ و فرآیند چاپ منتشر شد

خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و ادب: این کتاب همانطور که از نامش پیداست، به مفاهیم نظری و کاربردی ساخت کاغذ و فرآیند چاپ می‌پردازد.

کتاب اخیر که با ویراستاری و صفحه‌آرایی آرش سپاس مقدم تدوین شده، برای دانشجویان رشته‌های مختلف چاپ به ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد گرایش چوب و کاغذ و سلولزی به عنوان یک منبع قابل استفاده است.

کتاب «مفاهیم نظری و کاربردی ساخت کاغذ و فرایند چاپ» در 10 فصل و با استفاده از منابع و مقالات خارجی تدوین شده و در آن مطالب تخصصی مورد نیاز فعالان و دانشجویان رشته‌هایی مانند کاغذسازی، دستگاه‌های تکمیلی ماشین کاغذ، فرایندهای چاپ و اندود کردن و الیاف بازیافتی ارائه شده است.

فصول 10 ‌گانه این کتاب دربرگیرنده عناوینی مانند سیر تکامل کاغذ و وضعیت آن در جهان، مواد الیافی و افزودنی ساخت کاغذ، فرآیند ساخت کاغذ، ویژگیهای کاغذ، انواع کاغذ، کیفیت، تجارت کاغذ، تاسیس یک کارخانه کاغذسازی، چاپ و فرایندهای آن و اندود کردن است.

گردآورنده کتاب در هر فصل مطالب خود را از ابتدایی‌ترین و ساده‌ترین مباحث آغاز می‌کند و سپس به موضوعات میانی و مهم می‌رسد.

کتاب 368 صفحه‌ای «مفاهیم نظری و کاربردی ساخت کاغذ و فرایند چاپ» در شمارگان 2000 نسخه و با بهای 7400 تومان از سوی موسسه خانه کتاب منتشر و روانه بازار شده است.