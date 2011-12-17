مفاهیم نظری و کاربردی ساخت کاغذ و فرآیند چاپ منتشر شد

خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و ادب: این کتاب همانطور که از نامش پیداست، به مفاهیم نظری و کاربردی ساخت کاغذ و فرآیند چاپ میپردازد.
کتاب اخیر که با ویراستاری و صفحهآرایی آرش سپاس مقدم تدوین شده، برای دانشجویان رشتههای مختلف چاپ به ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد گرایش چوب و کاغذ و سلولزی به عنوان یک منبع قابل استفاده است.
کتاب «مفاهیم نظری و کاربردی ساخت کاغذ و فرایند چاپ» در 10 فصل و با استفاده از منابع و مقالات خارجی تدوین شده و در آن مطالب تخصصی مورد نیاز فعالان و دانشجویان رشتههایی مانند کاغذسازی، دستگاههای تکمیلی ماشین کاغذ، فرایندهای چاپ و اندود کردن و الیاف بازیافتی ارائه شده است.
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