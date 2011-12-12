اجرای 261 پروژه تحقیقاتی کشاورزی در گلستان طی سال 89

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی نوری نیا ظهر دوشنبه در مراسم هفته پژوهش افزود: همچنین 110 مقاله علمی پژوهشی و ISI ،14 کتاب، 22 نشریه و 167 گارگاه در سال گذشته در این مرکز چاپ و برگزار شده است.

وی ادامه داد: این مرکز 8 بخش تحقیقاتی شامل، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر با 7 گروه پژوهشی،بخش فنی و مهندسی، بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، بخش تحقیقات آب و خاک، بخش منابع طبیعی، بخش گیاه پزشکی، بخش علوم دامی و بخش دامپزشکی دارد.

نوری نیا اظهار داشت: از واحدهای مهم این مرکز، واحد ثبت و گواهی بذر و نهال است که همه بذور وزارت جهاد کشاورزی توسط این واحد گواهی می شود.

وی در ادامه به برخی از دستاوردهای مهم بخشهای 8 گانه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان اشاره کرد و گفت: استفاده از ضایعات و محصولات فرآوری کشاورزی در تغذیه دام، سیلو باقلا، سیلوی تفاله گوجه فرنگی، تفاله مالت، سیلوی خردل علوفه ای و ذرت شیرین از مهمترین دستاوردهای این مرکز است.

وی تصریح کرد: در این مرکز ارقام مناسب در شرایط خاص، بررسی فرآیند استخراج روعن زیتون تولید محصولات پروتئینی کلزا و تولید هسته های اولیه بذراستان انجام می شود.

رئیس کانون هماهنگی دانش و صنعت دانه های روغنی کشور بیان داشت: در این کانون گردآوری مخزن اطلاعات و دانش فنی دانه های روغنی انجام می شود و مسئولیت این کانون است.

وی اظهار داشت: از دیگر فعالیتهای این کانون می توان به تشکیل کارگروه پژوهش، آموزش صنعت و بازرگانی، آمار و فناوری اطلاعات، چاپ نخستین شماره پژوهشنامه دانه های روغنی، برگزاری سمیناری بین المللی دانه های روغنی و روغن های خوراکی در سال گذشته و برگزاری آیین یادمان بذر و نهال اشاره کرد.

نوری نیا با اشاره به طرح پیشنهادی افزایش تولید دانه های روغنی کشور گفت: این طرح، طرحی استراتژیک است که بیش از 4 هزار نفر ساعت روی ان کار شده است.

وی تصریح کرد: از دیگر فعالیتهای این کانون برنامه ریزی برای معرفی نماینده در استانهای فعال در زمینه دانه های روغنی، تهیه و تدوین نقشه راه طرح دستیابی به اهداف خودکفایی روغن است.

نوری نیا افزود: تعیین اولویت برای کاهش امور موازی سخت افزاری و نرم افزاری، تدوین نقشه علمی استان، ایجاد بانک اطلاعاتی عناوین تحقیقاتی، هماهنگی معاونت های پژوهشی دانشگاهها و مراکز پژوهشی، تشکیل انجمن پژوهشگران استان گلستان و ایجاد پارک تخصصی علم و فناوری کشاورزی و منابع طبیعی در استان گلستان برای داشتن کشاورزی علم محور از پیشنهادات کانون هماهنگی دانش و صنعت دانه های روغنی است.