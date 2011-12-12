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۲۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۸

برزوئی:

طرح توسعه بوستان نوغان در مشهد اجرایی می شود

طرح توسعه بوستان نوغان در مشهد اجرایی می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: شهردار منطقه ثامن مشهد از اجرایی شدن طرح توسعه بوستان نوغان با 860 متر مربع در منطقه ثامن مشهد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن برزوئی اظهار داشت: پارک نوغان هزار و 300 مربع مساحت دارد که فاز اول آن 449 متر مربع است.

وی تصریح کرد: فاز دوم توسعه این بوستان که در خیابان کاشانی هشت واقع شده است 860متر مربع است که با اعتبار 46 میلیون تومان اجرایی می شود.

شهردار منطقه ثامن در خصوص پیشرفت فعالیت های عمرانی این بوستان بیان کرد: در حال حاضر جدول گذاری های بوستان به اتمام رسیده است و سیستم آبیاری آن همزمان با دیگر نقاط سطح منطقه مکانیزه خواهد شد.

برزوئی ادامه داد: در آینده آبیاری فضای سبز منطقه ثامن با توجه به طرح جداسازی آب شرب از خام مکانیزه خواهد شد و آبیاری در بوستان نوغان نیز مکانیزه خواهد شد.

کد مطلب 1481658

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