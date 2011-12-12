بیداری اسلامی سبب خشم استعمارگران شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رمضان شجاعی در جلسه هم اندیشی با کارکنان و اساتید دانشکده فنی امام محمد باقر(ع) ساری افزود: الگوی بیداری اسلامی کشورهای منطقه، انقلاب اسلامی ایران بوده و این موضوع خشم استعمارگران و صهیونیست ها را بر می انگیزد.

وی پیشرفت علمی ایران در امور انرژی هسته ای صلح آمیز و به زمین نشاندن هواپیمای فوق مدرن جاسوسی آمریکا را مدیون دانشجویان با کفایت ایران اسلامی دانست که توان و قدرت علمی ایران اسلامی را به جهانیان نشان داد.

شجاعی افزود: با توجه به انتقال آموزشکده های فنی و حرفه ای به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جلسه ای با حضور مسئولان وزارت علوم در خصوص ارتقا و افزایش رشته های تحصیلی، حل مشکلات خوابگاه نیمه تمام و توسعه تجهیزات و امکانات کارگاهی و آزمایشگاهی در دانشکده فنی امام محمد باقر (ع) ساری برگزار خواهد شد.

ناصر صداقتی پور، رئیس دانشکده فنی امام محمد باقر (ع) ساری، با بیان قابلیتهای بالقوه دانشکده فنی امام محمد باقر (ع ) ساری و

کسب عناوین برتر علمی، فرهنگی، ورزشی و ارائه نوآوریهای علمی و پژوهشی خواستار توجه بیشتر مسئولان به مسائل کمی و کیفی دانشکده، افرایش بودجه های سالانه مربوط به دانشکده در زمینه های مختلف، جذب اساتید هیئت علمی، ارتقاء و افزایش رشته های دانشکده و ارائه خدمات رفاهی بالاتر به دانشجویان شد.

