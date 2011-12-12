واحدهای صنفی آلاینده از مشهد خارج می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا موحد اظهار داشت: در راستای اجرای مصوبات کارگروه حل مشکلات اصناف، انتقال صنوف آلاینده به خارج از محدوده شهری مشهد انجام شده است.

وی گفت: بنا به تصمیمات اخیر کارگروه استانی مذکور، دبیر خانه دائمی این به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تفویض شده و طی دو ماه اخیر این دبیرخانه اقدام به برگزاری جلسات کارشناسی در این باره کرده است.

وی با بیان اینکه در جلسات مذکور مشاغل آلاینده به سه دسته تقسیم شده اند، افزود: مشاغل آلاینده به مشاغلی که باید از محدوده شهری خارجی شوند، مشاغلی که با تجمیع در مراکز با کاربری کارگاهی در محیط شهری ادامه فعالیت دهند و مشاغلی که استانداردسازی محیط کار در همان مکان، ادامه فعالیت داشته باشند، تقسیم بندی شده اند.

وی با تاکید بر اینکه آخرین وضعیت شهرکهای صنفی در حال احداث نیز بررسی شده بیان کرد: اقدامات لازم در ایجاد هماهنگی با شرکت شهرکهای صنعتی جهت بهره مندی از تجربیات مدیریتی و در جهت رفع مشکلات موجود صنوف تولیدی صورت پذیرفته است.