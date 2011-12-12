حفاریهای غیرمجاز، مدیریت شهری ساری را دامنگیر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رضایی فرح آبادی ظهر دوشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری اظهار داشت: حفاری های انجام شده وضعیت نامطلوبی را در خیابانهای ساری ایجاد کرده که اکنون منجر به آبگرفتگی شده است.

وی افزود: در شرایطی که حفاری از سوی شرکت های حفار انجام می شود و در این رابطه وجود ناهماهنگی را به دفعات متذکر شدیم اما همه کاستی ها به حساب شهرداری گذاشته شده و عملکرد مدیریت شهری زیر سئوال می رود و به نظر می رسد این موضوع باید به طور جدی پیگیری و رسیدگی شود.

رضایی، ضرورت ایجاد راست گرد در پل غدیر را یادآور شد و افزود: راست گرد باید قبل از افتتاح پل احداث شود چون بدون راست گرد بهره برداری از پل مفهومی ندارد.

وی در مورد کمربندی شمالی گفت: نظر به اینکه در اطراف این محور مستحدثات عدیده ای وجود دارد دیگر نمی توان آنرا کمربندی نامید بلکه یک رینگ درون شهری بوده و به هر حال باید اصلاحات هندسی آن به ویژه دوربرگردان رو بروی خیابان شهید فرجی مد نظر قرار گیرد زیرا سبب تشدید ترافیک می شود.

رضایی در خصوص 16 متری وصال که عده ای از اهالی اجازه بازگشایی آنرا نمی دهند، خواستار اقدامات مقتضی از سوی شهرداری شد.