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۲۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۷

چهارشنبه هفته جاری/

لاریجانی مهمان طلاب قمی می‌شود

لاریجانی مهمان طلاب قمی می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه ماهیانه طلاب و فضلای قمی حوزه‌های علمیه سخنرانی می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ماهیانه مجمع طلاب و فضلای قمی حوزه‌های علمیه شامگاه چهارشنبه با سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود.

این جلسه بعد از فریضه مغرب و عشا در حسینیه آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی برگزار خواهد شد.

مجمع طلاب و فضلای قمی حوزه‌های علمیه با توجه به شرایط و اوضاع کشور و منطقه، هر ماه از شخصیت‌ها و مسئولان ارشد کشوری برای تشریح مسائل مختلف داخلی و خارجی دعوت می‌کند.
 

کد مطلب 1481678

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