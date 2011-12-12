به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ماهیانه مجمع طلاب و فضلای قمی حوزه‌های علمیه شامگاه چهارشنبه با سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود.



این جلسه بعد از فریضه مغرب و عشا در حسینیه آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی برگزار خواهد شد.



مجمع طلاب و فضلای قمی حوزه‌های علمیه با توجه به شرایط و اوضاع کشور و منطقه، هر ماه از شخصیت‌ها و مسئولان ارشد کشوری برای تشریح مسائل مختلف داخلی و خارجی دعوت می‌کند.

