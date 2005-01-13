طرح ترور علاوي خنثي شد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل خبرگزاري كويت، اين وزارتخانه اعلام كرد:گروهي ازافراد مسلح ازجمله شماري ازعناصر موسوم به جيش اسلامي را دستگير كرده است .

دراين بيانيه آمده است:عناصري ازگروههاي مسلح عراقي كه قصد تروراياد علاوي نخست وزير موقت عراق با استفاده از يك خودرو بمب گذاري شده دراستان الانبار را داشتند، دستگير شدند.

اين بيانيه به ديدارغير منتظره علاوي از استان الانبار اشاره كرد وگفت: نيروهاي ارتش عراق هم اكنون 12 فرد مسلح از گروه موسوم به جيش اسلامي را در جنوب بغداد بازداشت كردند درضمن چهارتن از اين افراد مسلح درجريان درگيري درمنطقه الحصوه و المحاويل كشته شدند.

دولت موقت عراق در بررسي فعاليت هاي ارتش عراق ظرف 24 ساعت گذشته مي گويد نيروهاي ارتش 38 مسلح را درجريان عمليات بازرسي در منطقه محموديه درجنوب عراق دستگيركرده بعلاوه يك مخفيگاه اسلحه وكارگاه ساخت بمب دست ساز را دريكي ازمنازل پيدا كردند.

همچنين نيروهاي ارتش عراق يك خودرو پرازمواد منفجره وگلوله خمپاره وموشك رادرمقابل يكي بيمارستانهاي شهر محموديه كشف و ضبط كردند.

از سوي ديگرپايگاه اينترنتي "صوت العراق " خبرداد :منابع امنيتي عراق ازطرح ترور اياد علاوي نخست وزير موقت عراق به دست گروههاي شورشي ناشناس خبر دادند و گفتند:نيروهاي جيش المهدي طرح ترور حازم شعلان وزير دفاع عراق را ريختند.



وزارت دفاع عراق روزگذشته دربيانيه اي اعلام كرد :مركز ملي عمليات مشترك اطلاعاتي را ازوجود گروههاي ناشناس شورشي دررمادي دريافت كرده اند مبني براينكه آنها طرحي سازماندهي شده را ريخته اند تا با استفاده از يك خودرو بمب گذاري شده اياد علاوي نخست وزيرموقت عراق را درساختمان محل كارش در آينده تروركنند.

اين بيانيه مدعي شده است : اطلاعات اين مركز ملي همچنين نشان مي دهد كه عناصر جيش المهدي قصد دارند درعمليات كميني حازم شعلان وزير دفاع عراق را به هنگام عزيمتش به وزارت دفاع و يا ترك محل كارش ترور كنند .

براساس اين گزارشها،جيش المهدي نيزقصد دارد بين 75 تا 80 جنگجو را در مسير راههاي كه احتمال مي رود شعلان از آن مسيرها عبور كند مستقر كند و با استفاده از اسلحه تيربار و گلوله خمپاره وي را ترور كنند.

اين درحالي است كه روز گذشته مثال الالوسي يكي از طرفداران عادي سازي روابط با رژيم صهيونيستي ازدومين سوء قصد ظرف دو هفته گذشته جان به دربرد.

حزب امت عراق در بيانيه اي اعلام كرد: الالوسي يكي از طرفداران عادي سازي روابط با رژيم صهيونيستي شب گذشته ازيك سوء قصد جان به دربرد.