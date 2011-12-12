۲۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۰۰

نمایشگاه عکس "نگاتیف" در دانشگاه تبریز گشایش یافت

تبریز – خبرگزاری مهر: مدیر امور فرهنگی و فعالیت های فوق برنامه دانشگاه تبریز از برگزاری نمایشگاه عکس "نگاتیف" با موضوع آزاد در این دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام احمد حمیدی اظهار داشت: در این نمایشگاه 40 قطعه عکس با موضوع آزاد از آثار برگزیده هفت عکاس دانشجوی عضو کانون فیلم و عکس دانشگاه تبریز برای بازدید علاقمندان به نمایش گذاشته شده است.

حجت الاسلام حمیدی هدف از برپایی این نمایشگاه را ترویج هنر عکاسی، شناسایی استعدادهای هنری و عکاسی دانشجویان و تربیت آنان، افزایش دید هنری و آشنایی دانشجویان با سوژه های طبیعت و شهری عنوان کرد.

به گفته وی، این نمایشگاه به همت کانون فیلم و عکس مدیریت امور فرهنگی و فعالیتهای فوق برنامه دانشگاه تبریز و به مدت یک هفته از ساعت 10 صبح تا 16 در نگارخانه شهید آوینی دانشگاه تبریز دایر است.

گفتنی است، کانون فیلم و عکس مدیریت امور فرهنگی و فعالیت های فوق برنامه دانشگاه تبریز از سال 1378 با هدف ترویج هنر عکاسی و فیلمسازی در بین دانشجویان تاسیس شده است که در حال حاضر بیش از 70 نفر عضو این کانون هستند.
 

