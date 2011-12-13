حامیان پوتین هم تظاهرات کردند / تصاویر هواداران مرد یخی در مسکو

در پی پیروزی حزب "روسیه متحد" در انتخابات پارلمانی روسیه هزاران نفر از حامیان "ولادیمیر پوتین" نخست وزیر این کشور بعد از ظهر روز گذشته در نزدیکی کاخ کرملین در مرکز شهر مسکو راهپیمایی کردند.

پلیس روسیه اعلام کرد که این تظاهرات ساعت 4 بعد از ظهر به وقت محلی آغاز شد و در آن 25 هزار نفر شرکت کرده بودند.

این تظاهرات در حالی برگزار شد که شنبه گذشته حدود 40 هزار نفر تظاهرات مسالمت آمیزی را در اعتراض به نتایج انتخابات پارلمانی اخیر برگزار کردند.

شبکه بی بی سی در گزارشی از مسکو در این باره، علت این تظاهرات را به نقل از مخالفان "ناعادلانه" بودن انتخابات پارلمانی در کشور عنوان کرده است.

معترضان با فریادهای خود خواهان روسیه بدون پوتین هستند. فریادهای معترضان متمرکز بر ولادیمیر پوتین نخست وزیر کشور است، فردی که تقریباً برای مدت 12 سال در کشور قدرت اصلی را در دست دارد و اکنون وی مسئول بروکراسی فاسد کشور شناخته می شود.