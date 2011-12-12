کاهش نفوذ آمریکا در خاورمیانه پس از قیامها/ اهمیت فوق العاده خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتدپرس درتحلیل خود می نویسد: در حدود 18 ماه قبل از آغاز خیزش مردم مصرعلیه حسنی مبارک، تلگرافی محرمانه از سفارت آمریکا در قاهره به واشنگتن ارسال شد که در آن از مبارک به عنوان یک رئیس جمهور مادام العمر یاد شده بود که رژیم مبارک قابلیت سرکوب مخالفت ها و تقلب در انتخابات را دارد.

شکی در این نیست که از دست دادن متحدان در مصر و تونش نفوذ آمریکا در خاورمیانه را تغییر داده است. وقوع انقلاب در این کشورها موجب تغییر روابط آمریکا با کشورهایی شد که برای چندین سال روابط محکمی با واشنگتن داشتند و علاوه بر آن راه را برای فعالیت گروه های اسلام گرایی که برای مدتها از سوی حکومت های مبارک و بن علی سرکوب می شدند هموار کرد.

درهمان زمان تلگرافی مشابه از تونس به واشنگتن ارسال شد و درآن ازامکان وقوع انقلاب در این کشور سخن گفته شد.

اکنون این سوال مطرح می شود که آیا آمریکا از وقوع بیداری اسلامی مطلع بوده و چشم خود را به روی آن بسته است. وقوع بیداری اسلامی موجب شده تا اکنون آمریکا با توجه به کاهش نفوذش در خاورمیانه به دنبال تدوین استراتژی های جدید با اولویت های جدید باشد.

آسوشیتدپرس درادامه می نویسد: شکی دراین نیست که از دست دادن متحدان در مصر و تونس نفوذ آمریکا در خاورمیانه را تغییر داده است. وقوع انقلاب در این کشورها موجب تغییر روابط آمریکا با کشورهایی شد که برای چندین سال روابط محکمی با واشنگتن داشتند و علاوه بر آن راه را برای فعالیت گروه های اسلام گرایی که برای مدتها از سوی حکومت های مبارک و بن علی سرکوب می شدند هموار کرد.

اما در مورد نفوذ آمریکا در خاورمیانه نباید یک موضوع را نادیده گرفت و آن خلیج فارس است. آمریکا روابط بسیار گسترده ای با شیخ نشین های کوچک اما از لحاظ اقتصادی قدرتمند حاشیه خلیج فارس دارد و در بسیاری از موارد سیاست خارجی این شیخ نشین ها با سیاست های آمریکا در یک سو قرار دارد.

خلیج فارس برای آمریکا اهمیت فوق العاده ای دارد ازهمین رو پایگاه پنجم ناوگان جنگی این کشور دراین منطقه بوده و پنتاگون ( وزارت دفاع آمریکا ) نیز حساب ویژه ای روی خلیج فارس باز کرده است به عبارت دیگر می توان گفت: وقوع بهار عربی موجب کاهش نفوذ آمریکا در خارومیانه شده اما واشنگتن تلاش می کند تا حضور خود در خلیج فارس را حفظ کند.

"سامی الفرج" مدیر مرکز مطالعات استرتژیک کویت در این رابطه می گوید: آمریکا در مورد یکی از متحدان اصلی خود یعنی مبارک اشتباه کرد و پیش بینی واشنگتن درباره مصر اشتباه از آب درآمد. اما درست درهمان زمان رابطه آمریکا با متحدانش در خلیج فارس گسترده تر شد. بنا براین من این موضوع را به عنوان نوعی برهم خوردن برنامه های آمریکا در خاورمیانه ارزیابی می کنم. آمریکا در برخی نقاط عقب نشینی کرده اما نمی توان گفت این عقب نشستن ها در تمامی موارد بوده است.

به نوشته آسوشیتدپرس، همکاری برخی کشورهای عربی در حوزه خلیج فارس از جمله قطر در حمله ناتو به لیبی به خوبی این نکته را نشان می دهد که آمریکا اهمیت ویژه ای برای نفوذ خود درخلیج فارس قائل است و با توجه به خروج نظامیان این کشور از عراق و کاهش نفوذ در سایر نقاط خاورمیانه، واشنگتن به هیچ وجه نمی خواهد جایگاه خود در خلیج فارس را نیز از دست بدهد.