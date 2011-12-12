پل غدیر روزهای آینده در ساری افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز نقیبی ظهر دوشنبه در جلسه علنی این شورا اظهار داشت:مقرر شد با کمک و حمایت دولت، کمربندی شمالی ساری تکمیل شود و طبق برنامه ریزی های انجام شده به نظر می رسد این پروژه تا پایان سال 91 کاملا اجرایی شود.

وی ابراز امیدواری کرد: پس از سالهای متمادی که مردم ساری رنج ناشی از فقدان این کمربندی را تحمل کردند با اجرای این پروژه از مشکل دست پاگیر ترافیک نجات خواهند یافت.

نقیبی، ترافیک خسته کننده را بزرگترین معضل شهر ساری عنوان کرد و افزود: تنها 55 درصد از خیابانهای شهر مرکز استان مورد استفاده کیفی قرار می گیرد و توان 45 درصد آن در واقع از نظر کاهش ترافیک هدر می رود که با راه اندازی کمربندی شمالی این پتانسیل به کارگرفته شده و مشکل ترافیک شهر کاهش می بابد.

رئیس شورای اسلامی شهر ساری، با اعلام اینکه پل غدیر که از پروژه های مکمل پل روگذر ولی عصر (عج) بوده در چند روز آینده به بهره برداری می رسد افزود: با راه اندازی این پل، ترافیک زیر پل ولی عصر کاهش یافته و کارآیی این پروژه بزرگ که با تداوم ترافیک زیر سئوال رفته بود مشخص خواهد شد.

ساری مرکز مازندران بیش از 500 هزار نفر جمعیت دارد.

