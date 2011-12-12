مسابقات بزرگ قرآن کریم در دانشگاه آزاد قائم شهر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی اکبری، از برگزاری آزمون قرآن وعترت در این واحد خبر داد و افزود: دانشجویان واستادان واحد قائم شهر استقبال بسیار خوبی از هفدهمین دوره مسابقات قرآن و عترت کردند.

وی، وجه تمایز این مسابقات قرآنی با دیگر مسابقات قرآنی که سایر نهادها و سازمانهای کشور برگزار می کنند را دراین دانست که تنوع رشته های مسابقه سبب جذب حداکثری دانشجویان با سلیقه های مختلف در شرکت در این مسابقات شده است.

اکبری گفت: مسابقات قرآنی دانشگاه آزاداسلامی در رشته های کتبی، شفاهی و هنری، پژوهشهای دینی برگزار شد.

وی افزود: در این دوره از مسابقات هزار و 450 نفر از دانشجویان ثبت نام کرده که 700 نفر از دانشجویان در مسابقه حضور یافتند.

اکبری بیان داشت: در بخش استادان حدود 100 نفر ثبت نام کرده که از این تعداد 81 نفر در مسابقه حضور داشتند.

کارشناس قرآن وعترت واحد قائم شهراعلام کرد: نتایج مسابقات تا یکماه آینده از سوی پژوهشکده قرآن وعترت در سایت تسنیم قابل رویت است.