روسای مراکز آموزشی، علمی و کاربردی و صنعتی استان البرز گردهم آمدند

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین گردهمایی روسای مراکز آموزشی و علمیکاربردی و همچنین مراکز صنعتی استان البرز به منظور گرامیداشت هفته پژوهش و شناخت بیشتر فعالان این عرصه در کشور، در پژوهشگاه مواد و انرژی برگزار شد.
در ابتدای این نشست محمد پازوکی معاون پژوهشی پژوهشگاه مواد و انرژی به معرفی اجمالی پژوهشگاه پرداخت و گفت: در پژوهشگاه 16 آزمایشگاه وجود دارد.
وی ادامه داد: هر کدام از این آزمایشگاهها به دلیل برخورداری از وسایل بعضا منحصر در کشور توانایی ارائه خدمات و سرویسدهی در زمینه نانو مواد و انرژی خورشیدی به تمام مراکز صنعتی را دارد.
همکاریهای مداوم با بخش صنعت کشور
این مسئول همچنین ضمن اشاره به همکاریهای مداوم با بخش صنعت کشور گفت: اخیرا پژوهشگاه در بخش صنعت همکاریهای گستردهای را با مراکز صنعتی شروع کرده است.
پازوکی یادآور شد: سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور یکی از موارد در این زمینه است و همکاری با این سازمان ادار دارد.
وی گفت: طی این امر، مراکز استاندارد استانهای مختلف کالاها و نمونههای زیادی را در بخش مرتبط با مواد جهت آزمایش به این مرکز ارائه می دهند.
در بعد پژوهشی پژوهشگاهها نسبت به دانشگاهها قویتر هستند
معاون پژوهشی پژوهشگاه مواد و انرژی با اشاره به خدمات تحصیلات تکمیلی گفت: در بعد پژوهشی پژوهشگاهها نسبت به دانشگاهها قویتر هستند که این امر شایان توجه است.
وی افزود: پژوهشگاه مواد و انرژی هم به دلیل برخورداری از کادر هیئت علمی مجرب از این قاعده استثنا نیست و کیفیت علمی دانشجویانی که از این مرکز فارغ التحصیل میشوند، بیانگر همین نکته است.
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