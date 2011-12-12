روسای مراکز آموزشی، علمی و کاربردی و صنعتی استان البرز گردهم آمدند

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین گردهمایی روسای مراکز آموزشی و علمی­کاربردی و همچنین مراکز صنعتی استان البرز به منظور گرامیداشت هفته پژوهش و شناخت بیشتر فعالان این عرصه در کشور، در پژوهشگاه مواد و انرژی برگزار شد.

در ابتدای این نشست محمد پازوکی معاون پژوهشی پژوهشگاه مواد و انرژی به معرفی اجمالی پژوهشگاه پرداخت و گفت: در پژوهشگاه 16 آزمایشگاه وجود دارد.

وی ادامه داد: هر کدام از این آزمایشگاهها به دلیل برخورداری از وسایل بعضا منحصر در کشور توانایی ارائه خدمات و سرویس­دهی در زمینه نانو مواد و انرژی خورشیدی به تمام مراکز صنعتی را دارد.

همکاری­های مداوم با بخش صنعت کشور

این مسئول همچنین ضمن اشاره به همکاری­های مداوم با بخش صنعت کشور گفت: اخیرا پژوهشگاه در بخش صنعت همکاری­های گسترده­ای را با مراکز صنعتی شروع کرده است.

پازوکی یادآور شد: سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور یکی از موارد در این زمینه است و همکاری با این سازمان ادار دارد.

وی گفت: طی این امر، مراکز استاندارد استانهای مختلف کالاها و نمونه­های زیادی را در بخش مرتبط با مواد جهت آزمایش به این مرکز ارائه می دهند.

در بعد پژوهشی پژوهشگاهها نسبت به دانشگاهها قوی­تر هستند

معاون پژوهشی پژوهشگاه مواد و انرژی با اشاره به خدمات تحصیلات تکمیلی گفت: در بعد پژوهشی پژوهشگاهها نسبت به دانشگاهها قوی­تر هستند که این امر شایان توجه است.

وی افزود: پژوهشگاه مواد و انرژی هم به دلیل برخورداری از کادر هیئت علمی مجرب از این قاعده استثنا نیست و کیفیت علمی دانشجویانی که از این مرکز فارغ التحصیل می­شوند، بیانگر همین نکته است.

این مسئول بیان کرد: در پژوهشگاه مواد و انرژی چهار پژوهشکده انرژی، سرامیک، نیمه هادیها و فلزات نو و مواد پیشرفته وجود دارد که هر کدام از این پژوهشکده­ها در زیر مجموعه خود شامل سه گروه هستند.

پازوکی ادامه داد. هم اکنون در پژوهشگاه 167 دانشجو در مقاطع ارشد و دکترا مشغول تحصیل بوده و 233 نفر هم فارغ التحصیل شده­اند.

معاون پژوهشی پژوهشگاه مواد و انرژی اضافه کرد: این ارقام نسبت به تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سایر پژوهشگاهها از جایگاه خوبی برخوردار است.

پژوهشگاه مواد و انرژی در نزدیکی مشکین دشت کرج مستقر است.