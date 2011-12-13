ادامه"ماموریت غیرممکن"/ انتصاب هیات داوران جشنواره جام جم

به گزارش خبرگزاری مهر، "پژواک یک سکوت" عنوان مستندی از گروه تلویزیونی شاهد است که به کارگردانی حمید زرگرنژاد ناگفته‌هایی از کاربرد سلاح‌های شیمیایی در جنگ تحمیلی توسط نیروهای بعثی عراق علیه ایران را افشا می‌کند. "پژواک یک سکوت" هر روز به مدت 30 دقیقه ساعت 18 از شبکه دو سیما روی آنتن می‌رود.

"عکاسخانه" در شبکه دوم

- "عکاسخانه" به کارگردانی فرزین مهدی پور و تهیه کنندگی سیدحسین مناجاتی از سه شنبه 22‌آذر روی آنتن شبکه دو سیما می‌رود.

مهتاج نجومی در نقش خاتون، علی طالب لو در نقش پیران، مهدی میامی در نقش ممخون، محمد فیلی در نقش منوچهری و انوشیروان فاطمی در نقش رئیس نظمیه از جمله بازیگران عکاسخانه هستند.

مسابقه تلفنی "سرعت، دقت"

- بینندگان سیمای آذری شبکه جهانی سحر در مسابقه زنده تلفنی " سرعت، دقت" به تهیه‌کنندگی حشمت الله کلهر با هم رقابت می کنند. این مسابقه به مدت 100 روز و هر روز 25 دقیقه با اجرای رفعت مراداف به روی آنتن شبکه سحر می‌رود.

حسین مرادی زاده کارگردان انیمیشن معتقد است انیمیشن‌های تلویزیونی به جشنواره‌ای مستقل مانند جشنواره جام جم نیاز داشته‌اند تا با ایجاد رقابت بین تولید کنندگان کیفیت این آثار افزایش پیدا کند.

"ماموریت غیرممکن" ادامه دارد

- تصویربرداری فیلم تلویزیونی "ماموریت غیرممکن" به کارگردانی محمد جواد رجب زاده و تهیه کنندگی حسن شکوهی در زعفرانیه تهران ادامه دارد.

جمشید مشایخی، داریوش اسدزاده ، محمد ابهری ، عباس محبوب ، شهین تسلیمی ، نگین صدق گویا ، رضا زنده جاه ، نسیم فرخی، امیر شکوهی ، شهیار سعیدنیا، علی منفرد ، حسن شکوهی، با معرفی حسین شکوهی در این فیلم بازی می‌کنند.

کوتاه از سیما

- معاون سیما و رئیس ستاد جشنواره تلویزیونی جام جم در احکام جداگانه‌ای اعضاء هیات داوران بخش پویانمایی جام جم را منصوب کرد. ناصر گل محمدی، امیر کساوندی، سید علیرضا گلپایگانی، کریم سربخش، مهندس محسن چینی فروشان، حجت الاسلام و المسلمین سید جواد بهشتی و سعادت رحیم زاده با توجه به سوابقشان در تولیدات رسانه‌ای به ویژه در حوزه مجموعه‌های پویانمایی انتخاب شده‌اند.

- علی دارابی معاون سیما به محض دریافت خبر درگذشت محسن حق وردی زاده تعزیه خوان و شبیه خوان عاشورای حسینی در روستای حیق مشکین شهر، مدیر شبکه یک سیما را مامور کرد تا برای ساختن مستندی از این موضوع به همراه بازخوانی تعزیه اقدام کند.

- معاون سیما و رئیس ستاد جشنواره تلویزیونی جام جم در احکام جداگانه‌ای اعضاء هیات داوران فیلم‌های تلویزیونی جشنواره تلویزیونی جام جم را منصوب کرد. داود میرباقری، سید شهاب الدین حسینی، فریدون جیرانی، تاجبخش فنائیان، مهدی سجاده چی، منصور براهیمی و سید عباس فاطمی افراد منتخب هستند.

- شبکه تهران از سوی معاونت سیما مامور شد از عزاداری ارامنه تهران برای امام حسین (ع) و حضرت عباس (ع) مستندی فاخر بسازد.

- معاون سیما و رئیس ستاد جشنواره تلویزیونی جام جم در احکام جداگانه‌ای اعضا هیات داوران فیلم‌های مستند جشنواره تلویزیونی جام جم را منصوب کرد. احمد ضابطی جهرمی، مریم جلالی، اکبر نبوی، محمود اربابی، محمد شکیبانیا، مرتضی رزاق کریمی و سعید ابوطالب اعضای هیات داوران این بخش هستند.

- پنج فیلم مستند متفاوت از مجموعه "گنج‌های پنهان" به تهیه کنندگی ارد عطارپور به بخش داوری فیلم‌های مستند جشنواره تلویزیونی جام جم راه یافتند. "خانه‌ام روی تپه هاست" به کارگردانی شهرام درخشان، "حلقه‌های گمشده" مهرداد زاهدیان، "غرقاب" پیروز کلانتری، "منم داریوش" وحید باقرزاده و "داستان هزار ساله یک شهر" پژمان مظاهری پور این آثار هستند که در گروه مستند شبکه چهارم سیما تهیه شده‌اند.