پژوهشگاه مواد و انرژی در هفته پژوهش کارگاههای آموزشی برپا می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، برگزاری کارگاه های آموزشی پژوهشگاه مواد و انرژی در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی- هفته پژوهش از برنامه های این پژوهشگاه است.

به این ترتیب، پژوهشگاه مواد و انرژی در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی در هفته پژوهش با هدف آشنایی بیشتر عموم افراد با امور مربوطه، کارگاه های آموزشی مختلفی برپا می کند.

این کارگاه های آموزشی در روزهای 23 تا 27 آذر ماه در غرفه پژوهشگاه مواد و انرژی در سالن 10، غرفه 197 برگزار می­ شود.

کارگاه های آموزشی یادشده با هدف آشنایی عموم با اموری از قبیل روشهای تهیه لایه نازک، تکنولوژی سلولهای خورشیدی نانو ساختار رنگینه ای، بیو دیزل، و روشهای مهندسی معکوس برگزار می شود.

نقش TEM در مطالعه نانو مواد، بررسی کمی، کیفی و ساختار XRD، تهیه هوای خشک با استفاده از جاذب مایع و ساخت قطعات الکترونیک از پودر نانو مواد از دیگر موارد در این خصوص است.

علاقمندان جهت اطلاع از زمان برنامه کارگاه های آموزشی و سایر اطلاعات مورد نیاز باید به فایل پیوست موجود در آدرس اینترنتی پژوهشگاه مواد و انرژی مراجعه کنند.