10 استان کشور برای بهره برداری پروژه های مسکن مهر آماده هستند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد اصغری مهرآبادی ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح پروژه مسکن مهر بابلسر با مطلوب ارزیابی کردن روند ساخت و ساز مسکن مهر در کشور افزود: اگر متقاضیان به موقع سهم خود را واریز کنند در سرعت دادن به اتمام پروژه های مسکن مهر کمک فراوان خواهد کرد.

وی افزود: متقاضیانی که آمادگی و توان لازم برای پرداخت آورده را ندارند طبق برنامه ریزی صورت گرفته پس از پایان مهلت پرداخت با متقاضی دیگر جایگزین خواهند شد.

مهرآبادی ادامه داد: هم اکنون 10 استان برای بهره برداری از طرحهای مسکن مهر اعلام آمادگی کرده و امیدواریم در این مرحله تا پایان دیماه حدود 100هزار واحد را بهره برداری کنیم و تا پایان سال این آمار به حدود 400 هزار واحد برسد.

وی گفت: مرحله سوم افتتاح طرحهای مسکن مهر از بهمن ماه شروع خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: برنامه ریزی ها بر این بوده که تا سال جاری، 180 هزار واحد مسکن مهر در کشور ساخته شود که از این آمار به 240 هزار واحد رسیده است.

وی، تسهیلات در نظر گرفته شده برای سازندگان مسکن مهر را وام مسکن ارزان قیمت دانست و ادامه داد: در سطح کشور سازمان ملی زمین و مسکن تامین کننده زمین بوده که عملکرد این سازمان بسیار مطلوب است و تمام اسناد زمین هایی که برای ساخت پروژه در نظر گرفته شده به نام دولت شده و جهت دریافت وام در اختیار بانکها قرار گرفته است.