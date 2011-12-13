سلسله نشستهای حوزه اداری مالی پژوهشگاه مواد و انرژی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز ریاحی در نخستین جلسه پرسش و پاسخ کارکنان پژوهشگاه مواد و انرژی که با حضور مدیران اداری و مالی پژوهشگاه برگزار شد، از برگزاری این سلسله نشستها در حوزه اداری مالی خبر داد.
وی ادامه داد: در این نشستها مدیران اداری مالی ضمن ارائه گزارش کار خود پاسخگوی سئولات مطرح شده توسط کارکنان نیز خواهند بود.
معاون اداری و مالی پژوهشگاه مواد و انرژی عنوان کرد: در پژوهشگاه ما نمیتوانیم یک سونگر باشیم و هر مقامی در این مجموعه جایگاه و منزلت خاص خود را دارد.
این مسئول اضافه کرد: هر مقامی در این مجموعه، زمانی میتواند کار خود را به خوبی انجام دهد که مقام دیگر نیز متقابلا کارش را در مجموعه انجام دهد.
موفقیت و پیشرفت یک مجموعه ملتزم قانونمند عمل کردن کلیه اجزا آن است
ریاحی یادآور شد: موفقیت و پیشرفت یک مجموعه ملتزم قانونمند عمل کردن کلیه اجزا آن مجموعه است به این معنی که یک کارمند باید در چارچوب قانون تعریف شده عمل کند و اینکه ببیند که آن قانون چه اختیاراتی را به او داده است.
معاون اداری و مالی پژوهشگاه مواد و انرژی گفت: باید در بین وظایف و اختیارات خود ضمن ایجاد یک دیوار تفکیکی، منافع سازمان را در نظر بگیریم تا منافع فردی.
ریاحی با اشاره به تخصیص وظایف افراد گفت: دیدگاه حاکم بر مراکز دانشگاهی این است که آیا ما باید در تعریف مشاغل، عنوانهای علمی یا غیر علمی، آزمایشگاهی یا غیر آزمایشگاهی را به کار ببریم؟
وی بیان کرد: در چنین مواقعی ضرورت دارد که ما با نگاهی کلی و همه جانبه به مجموعه نگاه کرده و ببینیم که پیشرفت و موفقیت یک مجموعه در گرو همکاری کلیه اعضا و کارکنان آن مجموعه است.
هر کس باید وظایف خود را به بهترین نحو و بر اساس قوانین انجام دهد
این مسئول اظهار داشت: مجموعه و کارکنان آن باید این استدلال منطقی را بپذیرند که اگر میخواهیم موفق باشیم و اگر میخواهیم یک پژوهشگاه برتر داشته باشیم، هر کس باید وظایف خود را به بهترین نحو و بر اساس قوانین و ضوابط حاکم بر پژوهشگاه انجام دهد.
معاون اداری و مالی پژوهشگاه مواد و انرژی گفت: ما در زمره پژوهشگاههایی هستیم که در مجموعه خود دانشجوی ثابت داریم.
وی اضافه کرد: حضور دانشجو در مجموعه و ارتباط وی با معاونان و مدیران و همچنین ارتباط با حوزه آموزش ایجاب میکند که ما نوع رفتار سازمانی خودمان را کنترل کنیم.
این مسئول افزود: همچنین این امر ایجاب می کند که در یک محیط دانشجویی رفتار خودمان را متناسب با رفتار دانشجویی تطبیق دهیم.
در این نشست مدیران حوزه مالی و اداری پاسخگوی سئوالات مطرح شده توسط حاضران بودند.
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