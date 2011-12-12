۲۱ آذر ۱۳۹۰، ۲۰:۱۴

روحی در گفتگو با مهر:

30 هزار تن انواع پروتئین حیوانی در گیلان خریداری شد

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از خرید مقدار 30 هزار و 151 تن انواع پروتئین حیوانی در سال جاری خبر داد.

اردشیر روحی ماسوله در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:این مقدار پروتئین حیوانی شامل مرغ، گوشت قرمز و شیر به ارزش اقتصادی 189 میلیارد و 827 میلیون ریال بصورت توافقی از سوی تشکل های کشاورزی و تعاون روستایی استان خریداری شده است.

وی اظهارداشت: بیشترین مقدار خرید این محصولات نیز 26 هزار و 922 تن شیر از دامداران است.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان گفت: علاوه بر این امسال مقدار 59 هزار و 815  تن انواع محصولات از قبیل برنج کیفی و پرمحصول، آرد و سبوس گندم، جو، آرد جو، سویا، یونجه، کنسانتره دامی و ذرت به ارزش اقتصادی 243 میلیارد و 460 میلیون ریال خریداری شده است.

وی ادامه داد: بیشترین خرید مربوط به آرد گندم 15 هزار و 918 تن، سبوس گندم 13 هزار و 735 تن، کنسانتره دامی 10 هزار و 792 تن و ذرت دانه ای 4 هزار و 971 تن بوده است.

