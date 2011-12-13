وقوع 4 زمین لرزه طی دو روز/ زلزله 3.7 ریشتری هجدک را تکان داد

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی قبل زمین لرزه ای به شدت 3.7 ریشتر بخش هجدک در نزدیکی شهر کرمان را تکان داد.

بنا به اعلام موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران کانون این زمین لرزه در عمق پنج کیلومتری زمین قرار گرفته است.

مشخصات جغرافیایی این زمین لرزه نیز که در ساعت 8 و 17 دقیقه روی داد نیز 56.92 درجه طول جغرافیایی و 30.94 درجه عرض جغرافیایی ثبت شده است.

طی دو روز گذشته نیز سه زمین لرزه دیگر با قدرت 3 ریشتر در کوهبنان، 3 ریشتر در هجدک و 2.5 در سیرچ روی داد است.

تمامی این مناطق از مکانهای مسکونی زلزله خیز استان کرمان محسوب می شود که سابقه زمین لرزه های شدید همراه با تلفات بالا داشته اند.

استان کرمان 18 گسل فعال دارد و بیش از 90 درصد مناطق جمعیتی کرمان را در برگرفته اند.