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۲۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۳۴

منتظری:

نمایشگاه بزرگ کتاب گلستان در گرگان اردو می زند

نمایشگاه بزرگ کتاب گلستان در گرگان اردو می زند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: ششمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان با گنجینه ای از کتاب در گرگان اردو می زند.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا منتظری مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان در جلسه هماهنگی با اعضای اجرایی نمایشگاه بزرگ کتاب گلستان گفت: ششمین نمایشگاه بزرگ کتاب گلستان با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و دانش افزایی همراه با برنامه های متنوع و جنبی برگزار می شود.

وی اظهار داشت: این نمایشگاه از 28 آذر ماه تا 4 دی ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان گلستان برگزار می شود.

منتظری حضور پرشور فرهیختگان گلستانی را در نمایشگاه سال قبل بی نظیر خواند و اقدامات انجام شده برای برگزاری ششمین نمایشگاه را مثبت ارزیابی کرد.

کد مطلب 1481727

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