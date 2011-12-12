نمایشگاه بزرگ کتاب گلستان در گرگان اردو می زند

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا منتظری مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان در جلسه هماهنگی با اعضای اجرایی نمایشگاه بزرگ کتاب گلستان گفت: ششمین نمایشگاه بزرگ کتاب گلستان با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و دانش افزایی همراه با برنامه های متنوع و جنبی برگزار می شود.

وی اظهار داشت: این نمایشگاه از 28 آذر ماه تا 4 دی ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان گلستان برگزار می شود.

منتظری حضور پرشور فرهیختگان گلستانی را در نمایشگاه سال قبل بی نظیر خواند و اقدامات انجام شده برای برگزاری ششمین نمایشگاه را مثبت ارزیابی کرد.