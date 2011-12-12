آغاز طرح رها سازی بیولوژیک در 20 هکتار از گلخانه های البرز

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از صد هکتار گلخانه ایی که برای اجرای این طرح در کل کشور درنظر گرفته شده ، 20 هکتار به استان البرز اختصاص دارد.



علی اصغر منصور خاکی افزود: روش رهاسازی عوامل بیولوژیک در گام نخست در گلخانه هائی که محصول توت فرنگی تولید می کنند، اجرا می شود و سپس در سال آینده این طرح در گلخانه هائی که محصولاتی مانند خیار، گوجه فرنگی و بادمجان تولید می کنند اجرا می شود.



وی گفت: بر اساس برنامه پنجم توسعه در بخش کشاورزی باید 25 درصد از میزان مصرف سموم را با اجرای این روش کاهش دهیم و اجرای این طرح موفق می تواند ما را در پیشبرد کاهش استفاده از انواع سموم و آفت کشها یاری دهد.

