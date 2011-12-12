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۲۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۴۸

آغاز طرح رها سازی بیولوژیک در 20 هکتار از گلخانه های البرز

آغاز طرح رها سازی بیولوژیک در 20 هکتار از گلخانه های البرز

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس جهاد کشاورزی استان البرز گفت: طرح رها سازی بیولوژیک در 20 هکتار از گلخانه های استان البرز با هدف مبارزه با آفات گلخانه ای آغاز شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از صد هکتار گلخانه ایی که برای اجرای این طرح در کل کشور درنظر گرفته شده ، 20 هکتار به استان البرز اختصاص دارد.

علی اصغر منصور خاکی افزود: روش رهاسازی عوامل بیولوژیک در گام نخست در گلخانه هائی که محصول توت فرنگی تولید می کنند، اجرا می شود و سپس در سال آینده این طرح در گلخانه هائی که محصولاتی مانند خیار، گوجه فرنگی و بادمجان تولید می کنند اجرا می شود.

وی گفت: بر اساس برنامه پنجم توسعه در بخش کشاورزی باید 25 درصد از میزان مصرف سموم را با اجرای این روش کاهش دهیم و اجرای این طرح موفق می تواند ما را در پیشبرد کاهش استفاده از انواع سموم و آفت کشها یاری دهد.
 

کد مطلب 1481728

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