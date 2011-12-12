مدیر اشتوتگارت از "آرین روبن" انتقاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بایرن مونیخ شب گذشته در دیدار با اشتوتگارت در ورزشگاه "مرسدس بنز" با نتیجه 2 بر یک از سد میزبان خود گذشت.

"کریستین مولینارو"، مدافع ایتالیایی اشتوتگارت پس از تکل روی پای آرین روبن کارت زرد دوم را از داور مسابقه دریافت کرد و از زمین اخراج شد.

بوبیچ با بیان اینکه داور در این صحنه دچار اشتباه شده، اظهار داشت: بازیکنان تراز بالایی چون آرین روبن و فرانک ریبری منتظر چنین صحنه‌هایی می‌مانند. داوران در اینگونه صحنه‌ها به خاطر احترام به اینگونه بازیکنان کارت نشان می‌دهند.

وی تصریح کرد: اگر روبن اینچنین نمایشی خودش را به زمین نمی‌زد، شاید داور به بازیکن ما کارت زرد نشان نمی‌داد. من با نوع رفتار این بازیکن موافق نیستم.