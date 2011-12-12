  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۳۱

مدیر اشتوتگارت از "آرین روبن" انتقاد کرد

مدیر اشتوتگارت از "آرین روبن" انتقاد کرد

"فردی بوبیچ"، مدیر باشگاه اشتوتگارت گفت واکنش نمایشی آرین روبن سبب شکست تیمش شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بایرن مونیخ شب گذشته در دیدار با اشتوتگارت در ورزشگاه "مرسدس بنز" با نتیجه 2 بر یک از سد میزبان خود گذشت.

"کریستین مولینارو"، مدافع ایتالیایی اشتوتگارت پس از تکل روی پای آرین روبن کارت زرد دوم را از داور مسابقه دریافت کرد و از زمین اخراج شد.

بوبیچ با بیان اینکه داور در این صحنه دچار اشتباه شده، اظهار داشت: بازیکنان تراز بالایی چون آرین روبن و فرانک ریبری منتظر چنین صحنه‌هایی می‌مانند. داوران در اینگونه صحنه‌ها به خاطر احترام به اینگونه بازیکنان کارت نشان می‌دهند.

وی تصریح کرد: اگر روبن اینچنین نمایشی خودش را به زمین نمی‌زد، شاید داور به بازیکن ما کارت زرد نشان نمی‌داد. من با نوع رفتار این بازیکن موافق نیستم.

کد مطلب 1481735

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها