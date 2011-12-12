پژوهشهای علمی در بخش کشاورزی باعث اصلاح عملکرد شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید صوفی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: همکاری و روابط میان سازمان جهاد کشاورزی و مرکز تحقیقات کشاورزی نتایج قابل توجهی را برای کشاورزی استان به وجود آورده که از جمله آن میتوان به اطلاح ژنتیکی برخی از اقلام مهم کشاورزی اشاره کرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر بر طبق بررسیهای انجام شده، در تولیدات گندم نشان از افزایش 2.5 تن گندم به 4.5 تن گندم در استان فارس دارد که این افزایش تولیدات بر اثر اصلاحات ژنتیکی و علمی کاشت اقلام به وجود آمده است.

وی از تلاش مرکز تحقیقات برای تولید ارائه بذرهای زودرس در استان خبر داد و افزود: در راستای صرفه جویی در منابع آبی، سوختی و نیروی انسانی در استان فارس تاکنون 250 هزار هکتار از زمینهای این استان به کشت گونه های زودرس و متوسط رس اختصاص داده شده است.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس ادامه داد: در زمینه تولید گونه های زودرس میتوان به تولید پنج رقم پنبه اشاره کرد و از خصوصیات برخی از آنها میتوان به طول 30 میلیمتری پنبه ها که برای کارخانه جات ریسندگی مفید است ،زاویه بسته شاخه ها، مناسب برای برداشت مکانیزه وقابلیت برداشت آسان آنها با کمباین و کاهش نیروی انسانی اشاره کرد.

صوفی بیان کرد: در راستای کاهش آلودگیها و مبارزه با آفات از تله های شکار کننده و با جذب کننده درچهار هزار هکتار از مزارع استان استفاده کرده ایم که یکی از آنها مبارزه با مگس میوه ای مدیترانه ای بوده که یکی از آلوده کننده های خطر ناک است و میتواند صادرات میوه را با خطرات جدی روبرو کند.

وی با ضمن تشریح عملکردهای مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع انسانی در استان فارس اظهار کرد: در زمینه تشریح فعالیتهای مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان میتوان به کاهش 50 درصدی مصرف آب در کشت ذرت، کاهش 55 درصدی آب در استفاده کاشت مرکبات، تولید دستگاه خشک کن خورشیدی برای میوه ها و دانه ها و آبیاری تناوبی در کشت برنج اشاره کرد.