جایزه ویژه متروپلیس به شهر تهران رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، جایزه یکی از 10 شهر برتر جهان در زمینه ارتقای کیفیت زندگی شهروندان در دهمین اجلاس متروپلیس در کشور برزیل به شهرداری تهران اعطا شد .

این جایزه به دلیل تلاش برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان به ویژه در زمینه توسعه حمل و نقل عمومی و بهره گیری از روش های مناسب نظیر سامانه BRT ، دوچرخه های عمومی و ... به تهران تعلق گرفته است .

بر اساس این گزارش امروز و در چهارمین جشنواره نوآوری و پژوهش در حوزه مدیریت شهری و با حضور دکتر محمد باقر قالیباف و جمع زیادی از استادان دانشگاه از این جایزه جهانی و تقدیر بین المللی رونمایی شد.

برای دریافت این جایزه جهانی بین 162 کلان شهر دنیا رقابت بوده و داوران این جایزه هم شهرداران کلان شهرهای جهان هستند .

این جایزه که معتبرترین جایزه بین المللی در زمینه مدیریت شهری در دنیاست هر سه سال یکبار به کلان شهرها اعطا می شود و در این دوره از سال 2009 تا 2011 بوده و ملاک ارزیابی سال 2010 بوده است .

به غیر از شهر تهران شهرهایی نظیر ملبورن ، مونترال ، سئول ، تایپه ، مکزیکوسیتی و ریودوژآنیرو نیز از سوی متروپلیس مورد تقدیر قرار گرفته اند.

این گزارش می افزاید ، با اعطای این جایزه پایتخت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مهمترین کلان شهرها از حیث مدیریت شهری شناخته می شود .

پیش از این و در سال 2008 نیز شهردار تهران که ریاست مجمع شهرداران آسیایی را بر عهده دارد ؛ موفق شد در بین 820 شهردار جهان در جمع 8 شهردار برتر قرار گیرد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در باره این جایزه گفت : انتخاب تهران این پیام را دارد که نگاهی منطقی ، اصولی و منطبق با یافته های روز دنیا در مدیریت شهری حاکم است و حرکت ما در جهت صحیح قرار دارد .

سید جعفر تشکری هاشمی با بیان این مطلب اظهار کرد : انتخاب تهران در اجلاس متروپلیس به عنوان یکی از شهرهای برتر جهان در زمینه ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و به ویژه در حوزه توسعه حمل و نقل عمومی نشان دهنده این است که مسیر درست را در حال طی کردن هستیم و عزم مدیریت شهری نیز در این راستا جدی است.

خسرو دانشجو، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران نیز در این رابطه گفت: به عنوان یک شهروند تهرانی و عضو شورای اسلامی شهر تهران کسب این عنوان را باعث افتخار می دانم و امیدوارم این موفقیت گامی در جهت موفقیت های بیشتر باشد.

وی با بیان اینکه فعالیت شهرداری تهران در زمینه توسعه حمل و نقل عمومی به ویژه طی چند سال اخیر قابل قبول و به سمت شاخص های توسعه بوده است، افزود: به طور مشخص نمی دانم معیارهای کنفرانس متروپلیس برای این انتخاب چه بوده اما می توانم بگویم که این انتخاب یک دستاورد برای شهرداری و مدیریت شهری تهران است.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: گذشته از ایرادات جزئی که در ایجاد، راه اندازی و فعالیت سامانه اتوبوس های تندرو (بی آر تی) وجود دارد، باید گفت که این سامانه یکی از نقاط قوت شهر تهران در زمینه حمل و نقل عمومی است.

مرتضی طلایی رئیس کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران نیز کسب عنوان در کنفرانس «مترو پلیس» را گامی در جهت توسعه شهر و ارتقای زندگی شهروندان تهرانی دانست و این افتخار را به همه شهروندان تهرانی تبریک گفت.

رئیس کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران عملکرد شهرداری تهران در زمینه توسعه حمل و نقل عمومی را قابل قبول و گسترده ارزیابی کرد و افزود: در مجموعه مدیریت شهری تهران اعم از شورای اسلامی شهر و شهرداری تهران یکی از اولویت های جدی توسعه حمل و نقل عمومی است و این توسعه از مسیر ایجاد و گسترش سیستم های متنوع حمل و نقل اعم از ریلی، اتوبوس و تاکسی به دست می آید.