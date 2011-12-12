صورت دو دختر دانشجوی اصفهانی با اسید آسیب دید/ بی اطلاعی رئیس دانشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، صبح روز شنبه نوزدهم آذر ماه سال جاری دو دانشجو رشته بیوشیمی در دانشگاه آزاد واحد فلاورجان در حالیکه مشغول آزمایش بودند، دچار حادثه شدند.

پدر یکی از این دو دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دختر من به همراه دوست خود در کلاس عملی آزمایشگاه در حین کار با دستگاه "پیپت" دچار حادثه شد.

به گفته وی استاد آزمایشگاه بدون در اختیار گذاشتن عینک ایمنی به این دو دانشجو از آنها خواسته تا با اسید مشغول کار شوند.

جعفری همچنین به نقل از دخترش از معیوب بودن وسیله پیپت خبر داد و بیان داشت: علت دیگر وقوع این اتفاق معیوب بودن وسیله آزمایشگاه بوده و دلیل دیگر عدم استفاده از عینک ایمنی و ماسک حین آزمایش با اسید است.

وی در زمینه چگونگی این رخداد تصریح کرد: این دو دانشجو به هنگامی که نخستین قطره اسید را در این وسیله می‌گذراند اسید از درون آن به بالا پاشیده شده و به صورت آنها می‌رسد که خوشبختانه به علت استفاده از عینک طبی دانشجو این اتفاق منجر به نابینا شدن وی نشد و تنها بخشی از کنار چشم وی را دچار آسیب کرد.

پدر این دانشجوی آسیب دیده افزود: پس از این حادثه این دو دانشجو را به درمانگاه اصلی فلاورجان منتقل کردند و پس از آن نیز به بیمارستان سوانح و سوختگی شهر اصفهان برای مداوا برده شدند.

وی با بیان اینکه بسیار متأثر هستم که دختر من قبل از ازدواج دچار این حادثه شده، اظهار داشت: بدون شک آثار اسید بر روی صورت دختر من و دوست وی باقی می‌ماند و زندگی آینده این دو دختر را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

جعفری در زمینه واکنش مسئولان دانشگاه آزاد واحد فلاورجان پس از این اتفاق اظهار داشت: مسئولان دانشگاه با وجود سهل انگاری در بروز این اتفاق در حال حاضر واکنشی بی تفاوت به این قضیه دارند.

پدر این دانشجو در پاسخ به این سوال که آیا دختر وی دارای بیمه دانشجویی است، گفت: دختر من بیمه دانشجویی نیست.

هنوز گزارشی دریافت نکرده‌ام

در همین راستا رئیس دانشگاه آزاد واحد فلاورجان از پاسخگویی برای چگونگی بروز این اتفاق امتناع ورزید و گفت: درِ دانشگاه فلاورجان به روی خبرنگاران بسته است زیرا روزنامه‌ها تنها قصد فرافکنی و شایعه پراکنی دارند.

شهلا روزبهانی در حالیکه دو روز از این حادثه گذشته افزود: هنوز گزارشی مبنی بر بروز این اتفاق در دانشگاه فلاورجان به دست من نرسیده است.

وی با وجود عدم تائید این اتفاق یادآور شد: پیپت وسیله است نه دستگاه، بحث خرابی در هر وسیله‌ای قابل قبول است که در این زمینه نیز هیچگونه سهل انگاری از طرف دانشگاه وجود نداشته است.

رئیس دانشگاه آزاد واحد فلاورجان حوادث دانشجویی را در همه جای دنیا مرسوم دانست و تصریح کرد: این گونه حوادث در همه جای دنیا اتفاق می‌افتد و مهم‌ترین کار پیشگیری از این اتفاقهاست که در این مورد هم سر فصل دروس و کسی که درس عملی در آزمایشگاه به دانشجویان می‌دهد، مشخص کننده استفاده از وسائل مختلف در آزمایشگاه است.

وی همچنین با تاکید برعدم تائید این اتفاق ادامه داد: هیچگونه صورت جلسه‌ای به دفتر من نرسیده و به نظر می‌رسد این سوژه خبر مناسبی برای خبرنگاران محسوب نمی‌شود و خبرنگاران با فعالیت براین گونه خبرها به آموزش ناخنک می‌زنند.

وی اضافه کرد: متأسفانه روزنامه‌ها به منظور جذب مخاطب بیشتر به اتفاقاتی که مقصر خاصی ندارد دامن می‌زنند زیرا در این زمینه هیچ سهل انگاری و کوتاهی توسط مراجع ذی‌صلاح دانشگاه صورت نگرفته است.