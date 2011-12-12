دومین نمایشگاه دستاوردهای علمی و پژوهشی منطقه آزاد ارس برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق نجفی با اشاره به نقش پژوهش در برنامه ریزی های کلان اقتصادی و توسعه ای اظهار داشت: در راستای اهداف تعیین شده در منشور توسعه منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس و سند چشم انداز 20 ساله کشور و برنامه پنجم توسعه با تاکید بر نهادینه سازی اقدامات نوآورانه به شکل نظام یافته، نقش واحدهای پژوهشی و تحقیقاتی از اهمیت بسیاری برخوردار است.

نجفی افزود: در این نمایشگاه که از 24 تا 28 آذرماه در جلفا برگزار می شود آخرین دستاوردهای علمی، پژوهشی و اختراعات پردیس های دانشگاهی و مراکز علمی آموزشی منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس به نمایش در می آید.

به گفته وی، همچنین در این نمایشگاه یافته ها و تجربیات پژوهشی برخی از شرکت های تولیدی صنعتی مستقر در محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس نیز ارائه خواهد شد.



وی هدف از برگزاری نمایشگاه دستاوردهای علمی و پژوهشی را اشاعه یافته های علمی و حرکت در راستای تجاری سازی ایده ها بخصوص در سال جهاد اقتصادی عنوان کرد.



نجفی تصریح کرد: مدیریت تحقیق و توسعه سازمان منطقه آزاد ارس در راستای تحقق اهداف تعیین شده سازمان به صورت نظام مند از بدو تاسیس تاکنون 25 طرح پژوهشی را در حوزه های راهبردی، اقتصادی و امکان سنجی، گردشگری و فرهنگی با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد ریال و 30 طرح مطالعاتی در حوزه های طرح های جامع، آماده سازی و زیست محیطی را با اعتباری بالغ بر 47 میلیارد ریال را به انجام رسانده است.



عضو هیئت مدیره منطقه آزاد ارس گفت: حضور پنج پردیس و شعبه بین الملل دانشگاهی در این منطقه زمینه بسیار خوبی را برای انجام تحقیق و پژوهش های مرتبط با فعالیت ها و ماموریت منطقه آزاد ارس فراهم کرده است.