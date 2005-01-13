به گزارش خبرگزاري "مهر" از سوي كادر فني تيم بسكتبال بانوان تهران از بين 25 بسكتباليست ، 15 نفر به عنوان تيم منتخب استان تهران برگزيده شدند.
نفرات انتخابي تيم بسكتبال بانوان تهران عبارتند از : تينا عيساييان ، شمسي شكري ، مقده شاه نظري ، بنفشه دهقان ، شايسته متشرعي ، نازينه اردشيان ، مونيكا موقريان ، سارا غني نژاد ، سهيلا خورشيد ، بهارك زرين قبا ، پروانه عباسي ، راحله شهدل ، سميه محراب بيگي ، شهرزاد راست كارو ماندانا مهران پور.
لازم به ياد آوري است نخستين دوره بازي هاي زنان پايتخت هاي كشورهاي اسلامي و آسيايي از سوي شهرداري تهران طي روزهاي دوم لغايت يازدهم بهمن ماه با حضور بيش از 20 كشور در تهران برگزارخواهد شد.
به منظور حضور در بازي هاي زنان پايتخت هاي كشورهاي اسلامي و آسيايي؛
تيم بسكتبال بانوان تهران انتخاب شد
تيم بسكتبال بانوان تهران براي حضور در اولين دوره بازي هاي زنان پايتخت هاي كشورهاي اسلامي و آسيايي انتخاب شد.
به گزارش خبرگزاري "مهر" از سوي كادر فني تيم بسكتبال بانوان تهران از بين 25 بسكتباليست ، 15 نفر به عنوان تيم منتخب استان تهران برگزيده شدند.
کد مطلب 148175
نظر شما